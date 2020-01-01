رد رسمي حول انتقال حسام عاشور إلى اتحاد جدة

السبت 11/يوليه/2020 - 01:44 ص
حسام عاشور
حسام عاشور
محمد جمال
كشف نادي اتحاد جدة السعودي عن حقيقة الدخول في مفاوضات مع حسام عاشور لاعب الأهلي لضمه في الصيف المقبل.

وكان الأهلي قد أعلن عن توجيه الشكر لقائد الفريق حسام عاشور بعدما انتهي تعاقد اللاعب مع النادى خلال نهاية الموسم الحالي.

وقال أحمد صادق دياب، المتحدث الرسمي لنادي اتحاد جدة السعودي، إن النادي لن يدخل في أي مفاوضات رسمية للتعاقد مع حسام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وأكد أحمد صادق دياب في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "المدير الفني لم يناقش احتياجات الفريق نهائيا في الفترة المقبلة ونحسم الصفقات في الفترة المقبلة".

وتابع: "حسام عاشور لاعب كبير ولكننا لم نناقش ضمه نهائيا".

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