بقميص والداها.. إيمي طلعت زكريا تتقمص شخصية والداها في "غبي منه فيه" (فيديو)





نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا مقطع فيديو جديد لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصورة والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت بالفيديو مرتدية قميص والدها الراحل طلعت زكريا وهي تتقمص تتقمص شخصيته من فيلم "غبي منه وفيه" .

وعلقت علي الصورة قائله: "نصه.. ملحوظه القميص ده بتاع بابا (بنت أبوها)".يذكر أن آخر أعمال إيمي طلعت زكريا، مسلسل "بنت القبائل"، وينتمي لنوعية الأعمال الدرامية المطولة ذات 60 حلقة، وشارك في البطولة الفنانة حنان مطاوع ومحمد رياض ومدحت تيخا وهاجر الشرنوبي.