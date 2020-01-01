أحمد الفيشاوي عن الراحل محمود رضا: "علمنا نحب الحياة"





نعي النجم أحمد الفيشاوي، وفاة محمود رضا فرقة رضا للفنون الشعبية ووالد الفنانة شيرين رضا الذي رحل بالأمس.ونشر صورة للراح له عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، وعلق قائلاً: "البقاء لله محمود رضا اللي علمنا نحب الحياه أرجو قراءه الفاتحة.والجدير ذكره أن رحل عن عالمنا أمس الفنان القدير محمود رضا، عن عمر يناهز 90 عاما، بعد صراعه مع المرض.وكون محمود رضا فرقة رضا للفنون الشعبية عام 1959 التي اعتمدت علي استعراضات الرقص الشعبي، وصمم العديد من الرقصات سواء في الأفلام أو في المسلسلات.