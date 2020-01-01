لاعب الأهلي السابق: ندمت على الانتقال للقلعة الحمراء

السبت 11/يوليه/2020 - 01:18 ص
الاهلي
الاهلي
محمد جمال
قال رامي ربيع، نجم هجوم النادي الأهلي والمقاولون العرب سابقًا، إنه ندم على التوقيع لصفوف النادي الأهلي في بداية مشواره بالدوري الممتاز.

وأكد رامي ربيع في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "لو عاد بي الزمن كنت سأوقع لنادي المقاولون العرب أولا لاكتساب الخبرات، ووقتها تلقيت عروض من الأهلي والزمالك ولكنني فضلت الأحمر".

وأوضح: "بدأت كرة القدم مع نجوم السادات وأنا بعمر السادسة عشر وأنتقلت بعدها لصفوف فريق جولدي، ومجدي طلبة كان السبب في إنتقالي لصفوف النادي الأهلي وأنا لاعب في الدخان".

وتابع: "مانويل جوزيه طالبني بالصبر للحصول علي فرصة اللعب لكنى رفضت دور اللاعب الموظف".

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