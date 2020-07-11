الأرصاد تكشف عن طقس اليوم.. وتحذر المواطنين

السبت 11/يوليه/2020 - 08:30 ص
طقس حار
طقس حار
أمنية فوزي
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت، الموافق 11 يوليو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس السبت نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، وطقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة علي جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

طقس السبت ليلًا

- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية.

- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية

- نشاط رياح على جنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وتؤدي لاضطراب في الملاحة البحرية.

الوصف الفني لخرائط الطقس

- يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يظل جنوب البلاد تحت تأثير منخفض الهند الموسمي.

وفي سياق متصل، كشفت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة المقبلة، حيث تشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة، محذرة المواطنين من الخروج وقت الظهيرة.

وأكدت الهيئة في بيان لها، أن البلاد تتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يظل جنوب البلاد تحت تأثير منخفض الهند الموسمي.

وأوضحت الهيئة، أن البلاد تشهد غدا السبت طقس حار رطب علي القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يسود طقس معتدل علي السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء، والسواحل الشمالية الغربية.

وأشارت الهيئة، إلى أن شمال الصعيد يشهد طقس حار بينما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية، السبت، والتي تتمثل في شبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية مصحوبة برياح نشطه على جنوب سيناء، وتكون مثيرة للأتربة مما تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

وتتوقع الأرصاد ليوم الأحد أن تشهد البلاد طقس حار علي القاهرة الكبري والوجه البحري، ومعتدل علي السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء، أما عن جنوب الصعيد يشهد طقس شديد الحرارة بينما شمال الصعيد يشهد طقس حار.

وتكون الظواهر الجوية يوم الأحد وتتمثل في شبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية مصحوبة برياح نشطه على معظم المناطق، وتكون مثيرة للأتربة مما تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية علي خليج السويس.

توقعات درجات الحرارة خلال 48 ساعة 

وبالنسبة لدرجات الحرارة، السبت، بالقاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجات، والإسكندرية العظمى 36 والصغرى 23 درجات، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 22 درجات، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجات، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجات، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 31 درجة.

وعن درجات الحرارة ليوم الأحد، بالقاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجات، والإسكندرية العظمى 36 والصغرى 23 درجات، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 22 درجات، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجات، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجات، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 31 درجة.
الأرصاد تكشف عن طقس اليوم.. وتحذر المواطنين
الأرصاد تكشف عن طقس اليوم.. وتحذر المواطنين

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