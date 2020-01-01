أديب ينفعل على الهواء بسبب هذه الواقعة (فيديو)

السبت 11/يوليه/2020 - 03:47 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
عقب الإعلامي عمرو أديب، على مقطع الفيديو المتداول لأب يعاقب ابنه بربطه في "تندة البلكونة"، قائلا: "فيديو مؤلم.. حد عنده حاجة في عقله، الطفل ممكن يقع في أي لحظة".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن وزارة التضامن علمت بالواقعة وبدأت تتعامل معها، فضلا على أن وزارة الداخلية ألقت القبض على الأب، مبديا دهشته من عدم اتخاذ أي شخص شاهد الواقعة أي موقف، معلقا منفعلا: "حد ينزل يجيب أم الواد، بدل ما تتفرجوا".

وتابع الإعلامي عمرو أديب، "مش قادر أتخيل أن الناس واقفة ببتفرج.. الأب ده لو بره والله ما يتساب"، منوها بأن تفاصيل الواقعة ليست مكتملة حتى الآن، مستطردا: "حاجة تقطع القلب".

وفي سياق منفصل، وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة إلى رئيس الوزراء بعد واقعة غرق 11 شخص في أحد شواطئ الإسكندرية، قائلا: "إذا كان هتنزل هتنزل.. فالأفضل ننظم العملية".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة: "الناس بتنزل ومش هكدب عليك يا سيادة رئيس الوزراء، ويا نقدر نمنعهم بشكل رادع يا ننظمهم، مش هينفع نكون بين البنين"، متابعا: "اللي هياخد باله هيقدر يحمي نفسه وعيلته".

وتابع: "لما ينزل 11 عشان يجيبوا طفل، معنى كده أن كان في 100 على الشاطئ الساعة 7 الصبح.. دي مأساة، وربنا يرحمهم".

تفاصيل غرق 11 شخصا
وكشفت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية تفاصيل جديدة عن واقعة غرق 11 شخصًا بشاطئ النخيل، المغلق رسميًا، تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء.

كان 11 شخصًا لقوا مصرعهم غرقًا، اليوم الجمعة، في شاطئ النخيل، والذي يعرف بـ"شاطئ الموت"، في حي العجمي غربي الإسكندرية، بينهم 5 مفقودين بمياه البحر.

وأوضحت الإدارة في بيان لها، أن عددًا من المواطنين نزلوا البحر بشاطئ النخيل في الخامسة و20 دقيقة فجر اليوم، بالمخالفة لقرار منع ارتياد الشواطئ الصادر من مجلس الوزراء.

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