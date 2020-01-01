أديب ينفعل على الهواء بسبب هذه الواقعة (فيديو)

عقب الإعلامي عمرو أديب، على مقطع الفيديو المتداول لأب يعاقب ابنه بربطه في "تندة البلكونة"، قائلا: "فيديو مؤلم.. حد عنده حاجة في عقله، الطفل ممكن يقع في أي لحظة".





وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن وزارة التضامن علمت بالواقعة وبدأت تتعامل معها، فضلا على أن وزارة الداخلية ألقت القبض على الأب، مبديا دهشته من عدم اتخاذ أي شخص شاهد الواقعة أي موقف، معلقا منفعلا: "حد ينزل يجيب أم الواد، بدل ما تتفرجوا".





وتابع الإعلامي عمرو أديب، "مش قادر أتخيل أن الناس واقفة ببتفرج.. الأب ده لو بره والله ما يتساب"، منوها بأن تفاصيل الواقعة ليست مكتملة حتى الآن، مستطردا: "حاجة تقطع القلب".



