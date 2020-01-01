12 قرار حكومي في أسبوع.. تعرف عليها

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تضمن حصاد الأسبوع المنقضي لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي 13 اجتماعا و16 نشاطا و12 قرارا من يوم السبت 4 يوليو وحتى يوم الجمعة 10 يوليو 2020، وفقًا لما نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حول حصاد الحكومة الأسبوعي.



وترصد بوابة " الفجر " أبرز قرارات الحكومة في أسبوع في السطور التالية:



1- الموافقة على إعلان 9 مناطق ولاية ضمن هيئة المجتمعات العمرانية بالساحل الشمالي:

وافق مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على إعلان عدد 9 مناطق ضمن ولاية هيئة المجتمعات العمرانية بالساحل الشمالي الغربي، بنطاق محافظة مطروح كمناطق إعادة تخطيط، وأشار الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أن فرص التنمية بالساحل الشمالي كانت في طريقها إلى التضاؤل في حالة استمرارية الوضع على ما هو عليه، لافتًا إلى أن تجزئة الأراضي وبيعها بشكل متفرق يعد عقبة أمام التنمية.



وأوضح "الجزار"، أن مخطط التنمية للساحل الشمالي يشتمل على إنشاء مدن جديدة، وفي مقدمتها مدينة رأس الحكمة الجديدة.



2- الموافقة على عرض مذكرة الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية:

كما وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عرض مذكرة الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بشأن تعديل الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة لضبط العمران بعواصم المحافظات والمدن الكبرى والتي لم يتم اعتماد مخططاتها الاستراتيجية بغرض ضبط العمران بهذه المدن.



3- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية:

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بما ينص على" أن يكون لقاضي التحقيق لظرف يقدره عدم إثبات بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات أو في المادتين 306 مكرر أ أو 306 مكرر ب من ذات القانون أو في المادة 96 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ".



4- الموافقة على التعديل المقترح على مشروع قانون الإجراءات الضريبية المقدم من هيئة قضايا الدولة:

ووافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على التعديل المقترح على مشروع قانون الإجراءات الضريبية المقدم من هيئة قضايا الدولة بشأن المادة 23 من مشروع القانون بما يلبي الغرض من الاستعانة بالفنيين بمصلحة الضرائب لإجلاء بعض الغموض الذي قد يعتري الأمور المطروحة على المحكمة في بعض القضايا.



5- الموافقة على إعلان منطقة جزيرة الوراق كمنطقة إعادة تخطيط:

ووافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على إعلان منطقة جزيرة الوراق كمنطقة إعادة تخطيط، وذلك في إطار الحد من النمو العشوائي غير المخطط بجزيرة الوراق، وسعى الدولة نحو الحفاظ على نهر النيل.



6- الموافقة على مشروع قانون بالترخيص لوزراء البترول لإدارة واستغلال المحاجر والملاحات:

ووافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بالترخيص لوزراء البترول والثروة المعدنية والتنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في التعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات بشأن استغلال المحاجر والملاحات في الأراضي التي تقع في دائرة اختصاص كل من المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة واتفاقية الالتزام المرافقة له.



7- الموافقة على مشروع قانون بشأن اللوائح الخاصة بالوحدات ذات الطابع الخاص:

كما وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بشأن اللوائح الخاصة بالوحدات ذات الطابع الخاص والصناديق والحسابات الخاصة والمشروعات الممولة منها بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية.



وجاء هذا القرار في إطار ضرورة حصر وحوكمة جميع اللوائح الخاصة القائمة والمعمول بها وهذا فيما يتعلق ب الوحدات والصناديق والحسابات والمشروعات الممولة منها بالجهات والهيئات المُشار إليها لكونها من مُكتسبات العمل المالي خلال الفترة الماضية بهدف ضمان التوثيق والمرجعية لدى طلب أي جهة مستقبلًا تعديل في لائحة خاصة قائمة هذا شيء والشيء الآخر حصر تلك اللوائح والوقوف على السند القانوني لها.



ولكي يتم إنجاز هذا الأمر يتطلب على كل الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية أن تتضافر وتتعاون مع وزارة المالية من خلال مدها بكل اللوائح والبيانات المطلوبة مما دفع وزارة المالية لإعداد مشروع هذا القرار.



8- الموافقة على إقامة معرض بعنوان "ملوك الشمس" بالمتحف القومي بمدينة براغ بجمهورية التشيك:

كما وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على تعديل قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 78 المنعقدة بتاريخ 1222020 بشأن إقامة معرض بعنوان " ملوك الشمس" بالمتحف القومي بمدينة براغ بجمهورية التشيك خلال الفترة من يونيو 2020 حتى أكتوبر 2020 بناءً على طلب الجانب التشيكي لتصبح خلال الفترة من أغسطس 2020 ولمدة 6 أشهر.



9- الموافقة على تجديد تعاقد محافظة الجيزة مع الشركات القائمة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع:

ووافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تجديد تعاقد محافظة الجيزة "الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة"، مع الشركات القائمة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بأحياء مدينة الجيزة ومراكز ومدن المحافظة لمدة عام بتكلفة 100 مليون جنيه من الموارد الذاتية للمحافظة.



10- الموافقة على اعتماد محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017 رقم 40 بتاريخ 2862020:

كما وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على اعتماد محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017 رقم 40 بتاريخ 2862020 والمتضمن بيانًا مجمعًا، بإجمالي قيم نسب التعويضات المستحقة للمتعاقدين، والتي قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017.



11- الموافقة على تفعيل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها:

ووافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على تفعيل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بما يدعم استيفاء حقوق الدولة وذلك من خلال عدة ضوابط تشمل قيام الراغب في التصالح خلال الأجل المحدد بالقانون بتقديم طلب التصالح مرفقًا به كافة الأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة وكذا مبلغ جدية تصالح يتم سداده مع تقديم الطلب تحت حساب التصالح.



12- الموافقة على مشروع قرار ينص على نقل تبعية وحدة شهادة النيل الدولية من صندوق تطوير التعليم إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني:

حيث وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار ينص على نقل تبعية وحدة شهادة النيل الدولية من صندوق تطوير التعليم إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن يستمر العاملون بوحدة شهادة النيل الدولية بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.

