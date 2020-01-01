بهذه الكلمات.. حسام حبيب يهنئ والداته بعيد ميلادها

السبت 11/يوليه/2020 - 01:27 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

يحرص النجم حسام حبيب التفاعل من حين لآخر مع محبيه بنشر صور وفيديوهات من حياته اليومية والفنية.

ونشر منذ قليل صورة لوالداته عبر صفحته الرسميه بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وعلق قائلاً: "أمي اغلى حاجه عندى ربنا يخليكي ليا و ما يحرمنيش منك أبدا كل مليون سنه وإنتي بصحة وسلامة وسعادة انتي سبب كل حاجه حلوه حصلت لي بعد ربنا سبحانه وتعالي".

وفي سياق منفصل انتشر مؤخراً شائعة انفصال حسام حبيب عن شيرين ، وقد أثارت الواقعة ضجة كبيرة بين صفوف رواد التواصل الاجتماعي، الذين أعربوا عن حزنهم الشديد لما حدث وعلق بعضهم بكلمة "أنتوا اتحسدتوا"، مطالبين الطرفين بالظهور للجمهور وتوضيح الحقيقة.

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