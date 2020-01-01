تراروي يصدم الزمالك ويوافق على الانتقال إلى الأهلي

السبت 11/يوليه/2020 - 12:42 ص
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
محمد جمال
ترددت أنباء خلال الفترة الماضية حول رغبة النادى الأهلى فى التعاقد مع النجم البوركيني إيريك تراوري لاعب بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة .

وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن البوركينابي إيريك تراروي مهاجم نادي بيراميدز رفض حضور جلسة المفاوضات مع مسؤولي نادي الزمالك، من أجل إقناعه باللعب للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. 

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامجه "نمبر وان" على قناة "النهار" أن تراوري أبلغ وكيل أعماله برفض اللعب للزمالك متمسكًا بالانتقال للنادي الأهلي في ظل وجود مفاوضات مكثفة معه من قبل المارد الأحمر، وتوقيعه عقود انتقاله للفريق في مرتين سابقتين.

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