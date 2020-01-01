عاجل.. رانيا يوسف تعلن تعرضها لتهديدات من المتحرشين بها بعد فضحهم وتقديمها بلاغات للنيابة









وذكرت قصة "فتاة العتبة" معللة أن ما يحدث بسبب عدم مجازاة الشخص الذي قام بالتحرش بهذه الفتاة، قائلة: "لبسو البنت المشكلة في الآخر لابسة محتشم زي بقيت خلق الله حصل إيه بعد كدة مسمعناش إن الراجل أخد عقاب محدش قاله عيب ميصحش".



وذكرت رانيا يوسف، معبرة عن استيائها من التحرش بالمحجبات والمنتقبات، قائله: "أنا في نظرك ست متحررة طب والأطفال والرجال..هنفضل ساكتين لحد امتا، متقوليش علشان اللبس علشان حاطة كحل".



وأعلنت "يوسف" عن أخذها "اسكرين" لكل التعليقات وستقدم بلاغ،قائله: " ديه مش اخلاق بلدي كنت بلبس شورت أنا من مصر الجديدة مكانش حد بيتحرش بينا".









كشفت الفنانة رانيا يوسف، عن حوادث التحرش التي تتعرض لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها وصلت إليها رسائل تهديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.ووجهت خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر" للمتحرشين قائلة: "انتو هتتفضحو..انتو بتعملو حاجه لا أخلاقية ولا دينية ولا أي حاجة في الحياة تسمحلكو إنكو تتحرشو بواحدة على السوشيال ميديا، مش معنى إنك معاك موبايل إنك تتحرش بواحدة لا بالصور ولا بالكلام انت مش من حقك".وتابعت قائله أنها نظرت إلى ملابسها واعتذرت ولكن الذي يحدث للأطفال مش معقول، معبره عن عدم وجود رد منطقي للتحرش.