الإعلامي زكريا فحام لـ "الفجر الفني": آدم وجورج الراسي ورزان يجتمعون لأول مرة في فيلم سينمائي جديد.. وهذه هي التفاصيل





"الفجر الفني"

يشارك النجم اللبناني آدم في فيلم سينمائي جديد في أول تجربة سينمائية له، ويجتمع من خلال هذا العمل مع الفنان اللبناني جورج الراسي والمطربة اللبنانية رزان.وتواصلمع مدير إنتاج العمل زكريا فحام والذي قال في تصريح خاص: "أشرفنا على نهاية تصوير الفيلم ولم يتبقى لنا سوى القليل، كما انتهينا من تصوير المشاهد الرئيسية".وأضاف فحام قائلًا: "أحداث الفيلم تدور في إطار بوليسي أكشن وسيستمتع الجمهور بمشاهدته، ولاسيما أن الفيلم يجمع النجوم "آدم وجورج الراسي ورزان" للمرة الأولى والقصة تدور حولهم".وتابع: وتدور الأحداث حول سرقة سيارة أحد الشخصيات ويُصرّ جورج على البحث عن مكان العصابة لاسترداد السيارة ويكون آدم هو رئيس العصابة ورزان تكون حبيبة جورج التي تلعب دور الجاسوسة لتتقرب أكثر من العصابة والتفاصيل تعرفونها عند عرض الفيلم.واستطرد حديثه: سيتم طرح الفيلم عندما تفتح أبواب السينما فعلياً لأنها حاليًا مغلقة بسبب وباء كورونا، وسيتم طرحه ليس فقط في لبنان بل في أكثر من دولة عربية ومن بينها مصر.وكشف زكريا فحام حديثه موضحًا: وبالنسبة للتصوير يتم بشكل طبيعي ولكن مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية والجميع حريص على صحته وصحة من حوله، وبالنسبة لاسم الفيلم فهناك أكثر من اسم يخطر ببال صاحب فكرة الفيلم المنتج استاذ وليد حكيّم صاحب شركة برايت ستار وسيعلن عنه قريباً.وأوضح: وبالتأكيد سيتخلل الفيلم عدة أغنيات مميزة وهناك ديو غنائي سيجمع آدم ورزان، والفيلم يضم نخبة من نجوم الغناء ومن إخراج وليد الحسنية.يذكر أن رزان وقعت مؤخرا عقد انتاج مع شركة برايت ستار ووضعت صوتها على ثلاث أغاني خليجية مصرية ولبنانية وستتوجه إلى مصر الأسبوع القادم.