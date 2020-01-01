ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على ألافيس

حقق فريق ريال مدريد فوزاً هاماً على ضيفه ديبورتيفو ألافيس بثنائية دون رد، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على أرضية ملعب ألفريدو دي ستيفانو، في الجولة 35 من الليجا.





سجل هدفي ريال مدريد، المهاجم كريم بنزيما في الدقيقة 15 من ركلة جزاء، والجناح ماركو أسينسيو في الدقيقة 51.





ورفع ريال مدريد رصيده للنقطة 80 في صدارة الدوري الإسباني، بفارق 4 نقاط عن برشلونة الثاني، بينما ظل ألافيس في المركز السابع عشر برصيد 35 نقطة.





وفي مباراة أخرى، تغلب غرناطة على مضيفه ريال سوسيداد بثلاثية مقابل هدفين في نفس الجولة، ليصبح ترتيب الدوري الإسباني هلى النحو التالي.





1- ريال مدريد 80 نقطة.

2- برشلونة 76 نقطة.

3- أتليتيكو مدريد 63 نقطة.

4- أشبيلية 63 نقطة.

5- فياريال 57 نقطة.

6- خيتافي 53 نقطة.

7- ريال سوسيداد 51 نقطة.

8- غرناطة 50 نقطة.

9- فالنسيا 50 نقطة.

10- أتليتيك بلباو 48 نقطة.

11- أوساسونا 45 نقطة.

12- ليفانتي 43 نقطة.

13- ريال بيتيس 41 نقطة.

14- بلد الوليد 39 نقطة.

15- سيلتا فيجو 36 نقطة.

16- إيبار 36 نقطة.

17- ألافيس 35 نقطة.

18- ريال مايوركا 32 نقطة.

19- ليجانيس 29 نقطة.

20- إسبانيول 24 نقطة.



