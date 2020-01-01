ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على ألافيس

السبت 11/يوليه/2020 - 12:26 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
حقق فريق ريال مدريد فوزاً هاماً على ضيفه ديبورتيفو ألافيس بثنائية دون رد، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على أرضية ملعب ألفريدو دي ستيفانو، في الجولة 35 من الليجا.

سجل هدفي ريال مدريد، المهاجم كريم بنزيما في الدقيقة 15 من ركلة جزاء، والجناح ماركو أسينسيو في الدقيقة 51.

ورفع ريال مدريد رصيده للنقطة 80 في صدارة الدوري الإسباني، بفارق 4 نقاط عن برشلونة الثاني، بينما ظل ألافيس في المركز السابع عشر برصيد 35 نقطة.

وفي مباراة أخرى، تغلب غرناطة على مضيفه ريال سوسيداد بثلاثية مقابل هدفين في نفس الجولة، ليصبح ترتيب الدوري الإسباني هلى النحو التالي.

1- ريال مدريد 80 نقطة.
2- برشلونة 76 نقطة.
3- أتليتيكو مدريد 63 نقطة.
4- أشبيلية 63 نقطة.
5- فياريال 57 نقطة.
6- خيتافي 53 نقطة.
7- ريال سوسيداد 51 نقطة.
8- غرناطة 50 نقطة.
9- فالنسيا 50 نقطة.
10- أتليتيك بلباو 48 نقطة.
11- أوساسونا 45 نقطة.
12- ليفانتي 43 نقطة.
13- ريال بيتيس 41 نقطة.
14- بلد الوليد 39 نقطة.
15- سيلتا فيجو 36 نقطة.
16- إيبار 36 نقطة.
17- ألافيس 35 نقطة.
18- ريال مايوركا 32 نقطة.
19- ليجانيس 29 نقطة.
20- إسبانيول 24 نقطة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ريال مدريد ديبورتيفو الافيس ترتيب الليجا ترتيب الدوري الاسباني برشلونة

أخبار تهمك

أزمة مدوية تهدد انتقال رمضان صبحي للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الكاف يترقب شكوى الأهلي الرسمية ضد الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

أستاذ أوبئة يكشف موعد تسجيل مصر "صفر وفيات" بكورونا

منذ حوالي 13 ساعة

أول رد من الاتحاد الإفريقي على الزمالك بشأن تسجيل لقب نادي القرن

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة كبرى بشأن أزمة نادي القرن بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

أول قرار من الأهلي ضد الزمالك بشأن أزمة «نادي القرن»

منذ ساعتين و 36 دقيقة

تراروي يصدم الزمالك ويوافق على الانتقال إلى الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

أخطر من كورونا.. ظهور "التهاب مميت" في كازاخستان والصحة العالمية تتدخل

منذ حوالي 8 ساعات

بعد حادث شاطئ الموت.. محافظة الإسكندرية تحذر من نزول البحر فجرًا أو ليلًا

منذ ساعة و 26 دقيقة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد مباراة فوز ريال مدريد على ألافيس

منذ 37 دقيقة

الأهلي ينسحب من سباق التعاقد مع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| إثيوبيا تقترح تأجيل البت في النقاط الخلافية بمفاوضات سد النهضة.. ومصر ترد

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ ساعتين

"التموين" تكشف حقيقة حصول الزمالك على شهادة تسجيل "نادي القرن"

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الزمالك يوقع مع نجم بيراميدز

منذ ساعة

عرض سعودي يخلص نجم الأهلي من جحيم فايلر

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2019 - 2020

ترتيب الدوري الإسباني اليوم

ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهتي الريال وبرشلونة اليوم

عاجل - إسبانيول يُفجر برشلونة برأسية ذهبية (فيديو)

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ألافيس وإيبار

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على فالنسيا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:40 م

بعد حادث شاطئ الموت.. محافظة الإسكندرية تحذر من نزول البحر فجرًا أو ليلًا

عاجل.. الزمالك يوقع مع نجم بيراميدز

12:07 ص

أول رد من الاتحاد الإفريقي على الزمالك بشأن تسجيل لقب نادي القرن

03:31 م

عاجل| إثيوبيا تقترح تأجيل البت في النقاط الخلافية بمفاوضات سد النهضة.. ومصر ترد

08:42 م

مفاجأة.. الأهلي يخطط لخطف نجم الزمالك

11:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى