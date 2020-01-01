"السياحة والمصايف" تكشف عن موعد فتح الشواطئ (فيديو)

السبت 11/يوليه/2020 - 12:43 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
كشف اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، تفاصيل واقعة غرق عدد من المواطنين تسللوا للسباحة بمخالفة القرارات الحكومية غرب الإسكندرية، موضحًا أنه تم انتشال 7 جثامين حتى الآن، وعمليات الإنقاذ ما زالت جارية.

ونوه "رشاد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "دي إم سي"، بأن الإسكندرية أغلقت شواطئها بالكامل منذ شهر مارس الماضي، لافتًا إلى أن الضحايا تسللوا فجرًا للسباحة رغم علمهم بغلق الشواطئ.

وعن موعد افتتاح الشواطئ خلال الفترة المقبلة، قال إن الغلق تم بقرار من رئيس الوزراء، متابعًا: "مستعدون في أي لحظة لقرار افتتاح الشواطئ العامة من جديد مع تطبيق الإجراءات الاحترازية"، متابعًا: "إذا ظلت معدلات الإصابة ثابتة ستعود الحياة إلى طبيعتها، وسيستمتع المواطنون بصيف 2020".

في سياق منفصل، كشفت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية تفاصيل جديدة عن واقعة غرق 11 شخصًا بشاطئ النخيل، المغلق رسميًا، تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء.

كان 11 شخصًا لقوا مصرعهم غرقًا، الجمعة، في شاطئ النخيل، والذي يعرف بـ"شاطئ الموت"، في حي العجمي غربي الإسكندرية، بينهم 5 مفقودين بمياه البحر.

وأوضحت الإدارة في بيان لها، أن عددًا من المواطنين نزلوا البحر بشاطئ النخيل في الخامسة و20 دقيقة فجر اليوم، بالمخالفة لقرار منع ارتياد الشواطئ الصادر من مجلس الوزراء.

وأشار البيان، إلى أن المواطنين نزلوا البحر في هذا التوقيت المبكر هربًا من ملاحقات الأجهزة التنفيذية.

وأضاف البيان، أن 10 أشخاص لقوا مصرعهم غرقًا دفعة واحدة أثناء تدافعهم لنزول البحر تباعًا لإنقاذ أحد الأطفال من الغرق، والذي لقي مصرعه هو الآخر.

يذكر أن جميع شواطئ الإسكندرية، البالغ عددها 61 شاطئًا، مغلقة أمام الجمهور إلى أجل غير مسمى، منذ مارس الماضي، وذلك تنفيذًا لقرار المحافظ في إطار منع التجمعات والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وناشدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف المواطنين بتنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بعدم التواجد على الشواطئ، وعدم مخالفة التعليمات حرصًا على سلامة الجميع.

ويشهد شاطئ النخيل إقبالا كبيرا من المواطنين من المحافظات المجاورة، رغم عمليات تفريق التجمعات وإخلاء الشواطئ يوميًا بواسطة الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورون بوابة الفجر المصايف الفجر السياحة

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يوقع مع نجم بيراميدز

منذ ساعة

أستاذ أوبئة يكشف موعد تسجيل مصر "صفر وفيات" بكورونا

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي ينسحب من سباق التعاقد مع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 7 ساعات

ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد مباراة فوز ريال مدريد على ألافيس

منذ 38 دقيقة

عرض سعودي يخلص نجم الأهلي من جحيم فايلر

منذ أقل من ساعة

"التموين" تكشف حقيقة حصول الزمالك على شهادة تسجيل "نادي القرن"

منذ حوالي 12 ساعة

أول رد من الاتحاد الإفريقي على الزمالك بشأن تسجيل لقب نادي القرن

منذ حوالي 10 ساعات

الكاف يترقب شكوى الأهلي الرسمية ضد الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة كبرى بشأن أزمة نادي القرن بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تراروي يصدم الزمالك ويوافق على الانتقال إلى الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل| إثيوبيا تقترح تأجيل البت في النقاط الخلافية بمفاوضات سد النهضة.. ومصر ترد

منذ حوالي 4 ساعات

أخطر من كورونا.. ظهور "التهاب مميت" في كازاخستان والصحة العالمية تتدخل

منذ حوالي 8 ساعات

أول قرار من الأهلي ضد الزمالك بشأن أزمة «نادي القرن»

منذ ساعتين و 37 دقيقة

بعد حادث شاطئ الموت.. محافظة الإسكندرية تحذر من نزول البحر فجرًا أو ليلًا

منذ ساعة و 27 دقيقة

أزمة مدوية تهدد انتقال رمضان صبحي للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ ساعتين و 5 دقيقة

موضوعات متعلقة

بعد قرار غلقه من المحافظ.. إقرار من المواطنين بالسباحة على مسئوليتهم في شاطئ النخيل بالإسكندرية

شواطئ الإسكندرية تستقبل السكندريين والمصطافين في ثان أيام عيد الفطر المبارك (صور)

تفاصيل غرق شاب أنقذ طفلين بشاطئ النخيل في الإسكندرية

"السياحة والمصايف بالإسكندرية" تعلن الحصيلة النهائية لضحايا شاطئ الموت

طفل يتسبب في غرق 11 شخصا داخل شاطئ الموت بالإسكندرية (القصة الكاملة)

شاهد.. محاولات استخراج جثامين ضحايا الغرق بشاطئ النخيل (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:40 م

بعد حادث شاطئ الموت.. محافظة الإسكندرية تحذر من نزول البحر فجرًا أو ليلًا

عاجل.. الزمالك يوقع مع نجم بيراميدز

12:07 ص

أول رد من الاتحاد الإفريقي على الزمالك بشأن تسجيل لقب نادي القرن

03:31 م

تراروي يصدم الزمالك ويوافق على الانتقال إلى الأهلي

12:42 ص

عاجل| إثيوبيا تقترح تأجيل البت في النقاط الخلافية بمفاوضات سد النهضة.. ومصر ترد

08:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى