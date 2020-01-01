سعاد ماسي تكشف تفاصيل أغنيتها باللهجة المصرية وسبب تقديمها لها

السبت 11/يوليه/2020 - 12:42 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
كشفت الفنانة سعاد ماسي، عن تقدمها أغنية تحمل عنوان "سلام" ضمن ألبومها الجديد وهي باللهجة المصرية، وهي من كلمات الشاعر نادر عبد الله، وألحان خالد عز.

وقالت سعاد ماسي، خلال لقائها في برنامج التاسعة مع الأعلامية هبة جلال "أنها لا تعرف تتحدث اللهجة المصرية بشكل صحيح ولكنني أحببت كلمات الأغنية وتأثرت بها وقت سماعها وأيضا هي مختلفة، لا فتا إلى أنها قدمتها من أجل الجمهور المصري لكي اعبر عن حبي له".

وأضافت "أنها غيرت بعض الشيء من اللحن لتكون بطريقتها، كما أعربت عن سعادتها في مشاركتها من قبل في ديو مع فرقة كاريوكي، وهو العمل المصري الوحيد الذي قدمته.

يشار إلي أن ألبوم "أمنية" هو الألبوم الذي عادت به ماسي إلى الساحة الفنية مرة آخرى بعد غياب استمر 4 سنوات منذ آخر ألبوماتها "المتكلمون

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