الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي أهداف مباراة - ريال مدريد 2 × 0 ألافيس "فيديو" السبت 11/يوليه/2020 - 12:24 ص محمد مرعي Advertisements حقق فريق ريال مدريد انتصارا جديدا في الدوري على نظيره ديبورتيفو ألافيس بهدفين دون رد في الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري. أخبار تهمك الكاف يترقب شكوى الأهلي الرسمية ضد الزمالك منذ حوالي 4 ساعات أستاذ أوبئة يكشف موعد تسجيل مصر "صفر وفيات" بكورونا منذ حوالي 13 ساعة ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد مباراة فوز ريال مدريد على ألافيس منذ 34 دقيقة الأهلي ينسحب من سباق التعاقد مع الصفقة الكبرى منذ حوالي 7 ساعات أزمة مدوية تهدد انتقال رمضان صبحي للأهلي منذ حوالي 3 ساعات "التموين" تكشف حقيقة حصول الزمالك على شهادة تسجيل "نادي القرن" منذ حوالي 12 ساعة مفاجأة.. الأهلي يخطط لخطف نجم الزمالك منذ ساعتين بعد حادث شاطئ الموت.. محافظة الإسكندرية تحذر من نزول البحر فجرًا أو ليلًا منذ ساعة و 23 دقيقة عاجل| إثيوبيا تقترح تأجيل البت في النقاط الخلافية بمفاوضات سد النهضة.. ومصر ترد منذ حوالي 4 ساعات عرض سعودي يخلص نجم الأهلي من جحيم فايلر منذ أقل من ساعة عاجل.. الزمالك يوقع مع نجم بيراميدز منذ أقل من ساعة أول قرار من الأهلي ضد الزمالك بشأن أزمة «نادي القرن» منذ ساعتين و 33 دقيقة تراروي يصدم الزمالك ويوافق على الانتقال إلى الأهلي منذ ثلث ساعة أخطر من كورونا.. ظهور "التهاب مميت" في كازاخستان والصحة العالمية تتدخل منذ حوالي 8 ساعات مفاجأة كبرى بشأن أزمة نادي القرن بين الأهلي والزمالك منذ حوالي 4 ساعات أول رد من الاتحاد الإفريقي على الزمالك بشأن تسجيل لقب نادي القرن منذ حوالي 10 ساعات