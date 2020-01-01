وزير الرياضة يُعلن جاهزية مصر لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا

السبت 11/يوليه/2020 - 12:18 ص
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
محمد جمال
قرر الأتحاد الأفريقي لكرة القدم عن إقامة مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية خلال شهر أغسطس القادم بعد فترة توقف دامت لأربع أشهر بسبب فيروس كورونا.

وكشف أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن موقف مصر من استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا حال طلب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وقال أشرف صبحي في تصريحات خاصة عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "مستعدين في أي وقت لاستضافة دوري أبطال إفريقيا في حال تأهل الأهلي والزمالك".

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد المغربي بينما يستعد الزمالك لمواجهة الرجاء المغربي. 

وتابع: "مصر دائما جاهزة لاستضافة البطولات و النهائيات الإفريقية"

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