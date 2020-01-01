رانيا يوسف: "ناوية أنشر يوميا صور 5 متحرشين بيا".. وعمرو أديب يعلق: "هما كتير أوي كده!"

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توعدت الفنانة رانيا يوسف، المتحرشين بها لفظيًا عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، بنشر صورهم لفضيحتهم، مضيفة: ""ناوية أنشر يوميا صور 5 متحرشين بيا".

وعير الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" عن دهشته قائلًا: " هما كتير أوي كده!".





وردت رانيا يوسف أنا هضفحهم وأخلي صورهم تلف مصر كلها"، مشيرة إلى أنها تعمل حاليًا على تجميع معلومات كثيرة من أجل تقديم بلاغ للنيابة.







وأكدت رانيا يوسف الفن أنا قررت أفضح المتحرشين اللي بيبعتوا ليا رسائل بتشيب" بحد قولها.



وقالت إنها في حالة ذهول من كم التحرش بها على الميديا، والمستوى المتردي الذي وصلت إليه الأخلاق، كما أكدت رانيا بوسف: "مش هينفع نقبل نتشتم ويتحرشوا بينا بعد كده!".