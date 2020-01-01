عاملين غارب ينتظر عوده النشاط لتحقيق حلم الصعود للقسم الثاني

السبت 11/يوليه/2020 - 12:17 ص
بوابة الفجر
مصطفى الجندي


ينتظر مجلس إدارة نادي عاملين غارب، برئاسة محمد القمبور، متصدر المجموعة الرابعة، بالقسم الثالث، قرار اللجنة الخماسية، لحسم مصير الموسم الحالي المتوقف بسبب فيروس كورونا.

ويحتل العاملين المركز الأول، برصيد 43 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الوصيف فريق سمسطا التابع لمحافظة بني سويف.

وأقيمت 20 مباراة، بالمجموعة التي تضم فرق البحر الأحمر والفيوم وبني سويف، حقق خلالهم، عاملين غارب 12 إنتصار، و7 تعادلات، وتلقى 3 هزائم، وأحرز  29 هدف، وإستقبل 17 هدف.

وشهد الموسم الحالي، تألق أكثر من لاعب ضمن صفوف الفريق الساحلي، أبرزهم الحارس برعي أبو القاسم كاميني، ولاعب الوسط محمود سمكه، والجناح خالد خلف، وهداف الفريق اللاعب ياسر محمد زبادي.

ويضم الجهاز الفني كلا من، رمضان رجب، مديرا فنيا، حسن عبيد، مدرب عام، احمد بدرة "كونجا" مدرب حراس المرمى، وأشرف محمد، طبيب الفريق، وسامي السمباكي، اداري الفريق، وأحمد عباس الطيب، المشرف العام على الكرة .

وفي حال عودة النشاط، سيكون عاملين غارب، على موعد مع مبارتين، هامتين، لحسم الصعود، حيث سيخرج لمواجهة فريق مركز شباب الفيوم، ثم يختتم المسابقة، بلقاء فريق سمسطا، على ملعبه بالبحر الأحمر.

ترتيب المجموعة الرابعة

1 - عاملين غارب 43 نقطة
2 - سمسطا 42 نقطة
3 - مطرطارس 41 نقطة
4 - الواسطى 39 نقطة
5 - طامية 33 نقطة
6 - رأس غارب 33 نقطة
7 - شباب الفيوم 27 نقطة
8- ابشواى 25 نقطة
9- اطسا 26 نقطة
10 - ابو كساة 24 نقطة
11 - سنورس 19 نقطة
12 - ناصر بنى سويف 20 نقطة
13 - ببا 12 نقطة

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