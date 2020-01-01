مورينيو يتحدي آرسنال بتصريح مدوي

السبت 11/يوليه/2020 - 12:16 ص
بوابة الفجر
أعرب  البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي توتنهام، عن رغبته  في الفوز عندما يواجه أرسنال في ديربي شمال لندن، في المباراة المقرر لها يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وقال مورينيو في تصريحات للموقع الرسمي لنادي توتنهام  عندما سُئل  عن شعوره بشأن خوضه أول مباراة ديربي كمدرب لتوتنهام: "إنها مباراة كبيرة، أريد خوضها والفوز بها، وأرغب في أن اظهر للاعبين مشاعري بأهمية هذه المباراة وما تعنيه لنا من حيث الترتيب  في جدول الدوري وكذلك من حيث قدرتنا على  المنافسة".

وتحدث مورينيو عن الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال الذي يعرفه منذ كان لاعبا في فئات الناشئين بنادي برشلونة حيث قال عنه: "قابلت ميكيل حينما كان صبيا في برشلونة حيث  كان يبلغ من العمر 15 عاما) حينئذ، كنت وقتها أعمل مع الهولندي لويس فان جال مدرب الفريق، لذلك أنا أعرفه جيدا من هناك".

وأضاف: "حينما تتعرف إلى هؤلاء الصبيان  في تلك العمر، الوقت يجري سريعا، لكنك تظل تنظر إليهم كصبيان ، كان من الطريف أن أناديه بلقب السيد حينما أصبح مساعدا لجوارديولا، في كل مرة قابلته بعد ذلك فيها لم أناديه بأسم ميكيل، دائما نضحك بخصوص هذا الأمر، وأنا معجب به جدا".

ويستضيف توتنهام غريمه التقليدي أرسنال في مباراة ديربي شمال لندن، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

ويحتل توتنهام المركز التاسع برصيد 49 نقطة، بفارق نقطة خلف أرسنال صاحب المركز الثامن.

أخبار تهمك

أول قرار من الأهلي ضد الزمالك بشأن أزمة «نادي القرن»

منذ أقل من ساعتين

التعليم تزف بشرى لطلاب الثانوية العامة بشأن امتحان التاريخ

منذ حوالي 10 ساعة

أخطر من كورونا.. ظهور "التهاب مميت" في كازاخستان والصحة العالمية تتدخل

منذ حوالي 7 ساعات

مصطفى ثابت يكشف عن أخطر ما يواجه مصر.. وكنز غير مستغل (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

أزمة مدوية تهدد انتقال رمضان صبحي للأهلي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

مفاجأة كبرى بشأن أزمة نادي القرن بين الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. الزمالك يوقع مع نجم بيراميدز

منذ 18 دقيقة

"التموين" تكشف حقيقة حصول الزمالك على شهادة تسجيل "نادي القرن"

منذ حوالي 11 ساعة

بعد حادث شاطئ الموت.. محافظة الإسكندرية تحذر من نزول البحر فجرًا أو ليلًا

منذ ساعة الا ربع

أول رد من الاتحاد الإفريقي على الزمالك بشأن تسجيل لقب نادي القرن

منذ حوالي 9 ساعات

أستاذ أوبئة يكشف موعد تسجيل مصر "صفر وفيات" بكورونا

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي ينسحب من سباق التعاقد مع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ ساعة و 22 دقيقة

طفل يتسبب في غرق 11 شخصا داخل شاطئ الموت بالإسكندرية (القصة الكاملة)

منذ حوالي 4 ساعات

الكاف يترقب شكوى الأهلي الرسمية ضد الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| إثيوبيا تقترح تأجيل البت في النقاط الخلافية بمفاوضات سد النهضة.. ومصر ترد

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:40 م

بعد حادث شاطئ الموت.. محافظة الإسكندرية تحذر من نزول البحر فجرًا أو ليلًا

أول رد من الاتحاد الإفريقي على الزمالك بشأن تسجيل لقب نادي القرن

03:31 م

مفاجأة.. الأهلي يخطط لخطف نجم الزمالك

11:02 م

عاجل| إثيوبيا تقترح تأجيل البت في النقاط الخلافية بمفاوضات سد النهضة.. ومصر ترد

08:42 م

أول قرار من الأهلي ضد الزمالك بشأن أزمة «نادي القرن»

10:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى