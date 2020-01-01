عاجل.. الزمالك يوقع مع نجم بيراميدز

السبت 11/يوليه/2020 - 12:07 ص
الزمالك
الزمالك
محمد جمال
قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن نادي الزمالك أنهى اتفاقه مع عبدالله بكري مدافع فريق بيراميدز، وإنه حصل علي توقيعه الانضمام للفريق الأبيض من أجل تدعيم دفاعات الفريق خلال الموسم الجديد، بعد أن أبدي الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الموافقة علي ضمه. 

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامجه "نمبر وان" على قناة "النهار" أن مسؤولو الزمالك يحاولون إنهاء الصفقة مع نادي بيراميدز في الوقت الجاري، بعدما اشترط المسؤولين في نادي بيراميدز الحصول علي مليون دولار من أجل السماح للاعب بالرحيل.

وتابع: "بيراميدز قدم عرضًا أخر للاسغناء عن خدمات اللاعب وهو الحصول على عشرة ملايين جنيه بالاضافة إلي جهود محمد عبدالغني مدافع الفريق الأبيض".

وأتم: "تم عرض حسام حسن، مهاجم سموحة، من بعض الوكلاء لدعم هجوم الزمالك في الموسم الجديد"

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