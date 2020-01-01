رانيا يوسف تكشف لعمرو أديب تفاصيل جديدة بشأن التحرش بها (فيديو)

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عبرت الفنانة رانيا يوسف، عن استيائها الشديد إزاء ما وصفته بالتحرش بها لفظيًا عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.



وأكدت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": أنا قررت أفضح المتحرشين اللي بيبعتوا ليا رسائل بتشيب" بحد قولها.



وقالت إنها في حالة ذهول من كم التحرش بها على الميديا، والمستوى المتردي الذي وصلت إليه الأخلاق.



وأكدت رانيا بوسف: "مش هينفع نقبل نتشتم ويتحرشوا بينا بعد كده!".