"افتقدها الوطن العربي".. سعاد ماسي تقدم العزاء في وفاة رجاء الجداوي

السبت 11/يوليه/2020 - 12:08 ص
بوابة الفجر
أماني سلام

قدمت الفنانة سعاد ماسي، التعازي  للشعب المصري في وفاة الفنانة رجاء الجداوي، التي توفيت منذ أيام بعد معاناة مع فيروس كورونا المنتشر.

وقالت خلال لقائها في برنامج التاسعة عبر شاشة المصرية الأولى مع الأعلامية هبة جلال، أعزي الشعب المصري في وفاة الفنانة العزيزة رجاء الجداوي، ولم يفقدها فقط مصر بل كل العالم العربي افتقدها ".

يشار إلي أن الفنانة رجاء الجداوي، توفيت بعد معاناة لمدة 43 يوم مع فيروس كورونا المنتشر في العالم عن عمر يناهز الـ ٨٢.

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