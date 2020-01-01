ريال مدريد يهزم ديبورتيفو ألافيس بثنائية ويقترب من حسم لقب الليجا





وجاءت ثنائية ريال مدريد عن كل كل من كريم بنزيما في الدقيقة 11 من ركلة جزاء، وماركو أسينسيو في الدقيقة 50 من كرة جميلة.





وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى 80 نقطة في المركز الأول ويبتعد عن برشلونة صاحب المركز الثاني بفارق 4 نقاط.





ويبات ريال مدريد قريبا من حصد لقب الدوري الإسباني في حال حقق الفوز في المباراتين القادمتين.

حقق ريال مدريد فوزا ثمينا على ديبورتيفو ألافيس بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم مساء الجمعة على ملعب دي ستيفانو في ختام منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.