ريال مدريد يهزم ديبورتيفو ألافيس بثنائية ويقترب من حسم لقب الليجا

السبت 11/يوليه/2020 - 12:02 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
الفجر الرياضي
حقق ريال مدريد فوزا ثمينا على ديبورتيفو ألافيس بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم مساء الجمعة على ملعب دي ستيفانو في ختام منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

وجاءت ثنائية ريال مدريد عن كل كل من كريم بنزيما في الدقيقة 11 من ركلة جزاء، وماركو أسينسيو في الدقيقة 50 من كرة جميلة.

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى 80 نقطة في المركز الأول ويبتعد عن برشلونة صاحب المركز الثاني بفارق 4 نقاط.

ويبات ريال مدريد قريبا من حصد لقب الدوري الإسباني في حال حقق الفوز في المباراتين القادمتين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ريال مدريد الافيس الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

أخطر من كورونا.. ظهور "التهاب مميت" في كازاخستان والصحة العالمية تتدخل

منذ حوالي 7 ساعات

أزمة مدوية تهدد انتقال رمضان صبحي للأهلي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

التعليم تزف بشرى لطلاب الثانوية العامة بشأن امتحان التاريخ

منذ حوالي 10 ساعة

طفل يتسبب في غرق 11 شخصا داخل شاطئ الموت بالإسكندرية (القصة الكاملة)

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة كبرى بشأن أزمة نادي القرن بين الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 55 دقيقة

الكاف يترقب شكوى الأهلي الرسمية ضد الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ ساعة و 22 دقيقة

الأهلي ينسحب من سباق التعاقد مع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| إثيوبيا تقترح تأجيل البت في النقاط الخلافية بمفاوضات سد النهضة.. ومصر ترد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يوقع مع نجم بيراميدز

منذ 18 دقيقة

مصطفى ثابت يكشف عن أخطر ما يواجه مصر.. وكنز غير مستغل (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

أول قرار من الأهلي ضد الزمالك بشأن أزمة «نادي القرن»

منذ أقل من ساعتين

"التموين" تكشف حقيقة حصول الزمالك على شهادة تسجيل "نادي القرن"

منذ حوالي 11 ساعة

أستاذ أوبئة يكشف موعد تسجيل مصر "صفر وفيات" بكورونا

منذ حوالي 13 ساعة

أول رد من الاتحاد الإفريقي على الزمالك بشأن تسجيل لقب نادي القرن

منذ حوالي 9 ساعات

بعد حادث شاطئ الموت.. محافظة الإسكندرية تحذر من نزول البحر فجرًا أو ليلًا

منذ ساعة الا ربع

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:40 م

بعد حادث شاطئ الموت.. محافظة الإسكندرية تحذر من نزول البحر فجرًا أو ليلًا

أول رد من الاتحاد الإفريقي على الزمالك بشأن تسجيل لقب نادي القرن

03:31 م

مفاجأة.. الأهلي يخطط لخطف نجم الزمالك

11:02 م

عاجل| إثيوبيا تقترح تأجيل البت في النقاط الخلافية بمفاوضات سد النهضة.. ومصر ترد

08:42 م

أول قرار من الأهلي ضد الزمالك بشأن أزمة «نادي القرن»

10:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى