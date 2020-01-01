حقيقة انتقال أحمد حجازي وتريزيجيه للدوري السعودي

اقترب فريق أستون فيلا الذي يلعب له الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه من الهبوط للقسم الثانى بعد إحتلاله المراكز الأخيرة بالدوري الانجليزي البريميرليج .





وعلق أحمد صادق دياب، المتحدث الرسمي لنادي اتحاد جدة السعودي، على دخول النادي في مفاوضات رسمية من أجل التعاقد مع نجوم المنتخب الوطني، المحترفين في الدوري الإنجليزي.





وأكد أحمد صادق دياب في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "الثنائي أسماء كبيرة وهناك ترشيحات لضمهم ولكننا لم نفاوضهم حتى الوقت الجاري".





وأتم: "المدير الفني لم يحسم الصفقات الجديدة وسنحسم صفقاتنا في الوقت المقبل".