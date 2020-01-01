اليوم.. بدء العمل رسميا بالمقر الجديد للإدارة العامة لمرور الجيزة

السبت 11/يوليه/2020 - 07:55 ص
الإدارة العامة لمرور الجيزة
الإدارة العامة لمرور الجيزة
إيمان عبد العاطي
افتتحت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة، اليوم السبت، المقر الجديد للإدارة العامة لمرور الجيزة ووحدة تراخيص الدقي، لبدء العمل واستقبال المواطنين بعد نقل الأعمال من المقر القديم الكائن بمنطقة بين السرايات بحي الدقي إلى المقر الجديد الكائن بطريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر، مما سيُساهم في سهولة الحركة المرورية وتخفيف حالة التكدس بتلك المنطقة.

ويضم المقر الجديد عددًا من المباني (الإدارة العامة لمرور الجيزة، مجمع خدمي مرورى متكامل لمرور الدقي ويشمل "وحدتي تراخيص تسيير وقيادة"، نيابة المرور، مكتب الشهر العقاري، مدرسة تعليم القيادة، مناطق لتقديم الخدمات للمواطنين)، وتم إتباع أحدث الأساليب لتصميم المقر الجديد للإدارة العامة لمرور الجيزة ووحدة تراخيص الدقي لتقديم خدمة متميزة للمواطنين، حيث تم إدارة الأعمال بالمقر الجديد من خلال منظومة إلكترونية متكاملة، كما تم توفير أماكن لانتظار السيارات مزودة بمظلات متطورة ومخصص بها أماكن مجهزة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، فضلًا عن تخصيص مساحات تسع لعدد كبير من السيارات للفحص واختبارات القيادة وبما يسهم في تقديم كافة الخدمات بسهولة ويسر.

وجاء ذلك في إطار الاستراتيجية المعاصرة لوزارة الداخلية والتي ترتكز في أحد محاورها على تنمية وتطوير مقومات الأداء الأمني الفعال، وذلك من خلال استكمال الإمكانيات المادية والتقنية الحديثة ومواصلة إطلاق الطاقات البشرية، وإنفاذًا للخطط الطموحة للوزارة والتي تستهدف استحداث وتطوير المنشآت الشرطية بمختلف محافظات الجمهورية، وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل عصري متطور يتواكب مع الطفرة الحضارية التي تشهدها البلاد. 

ويأتي هذا في ضوء السعي الدؤوب لأجهزة وزارة الداخلية نحو ارتياد آفاق التحديث والتطوير لتحقيق مستهدفات الرسالة الأمنية وتدعيم ركائز الأمن وحرصًا على تقديم الخدمات الأمنية الجماهيرية بجودة وإتقان.

اقرأ أيضا.. قطع عرضي لشارع الأهرام
أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة للمرور، عن إجراء قطع عرضي لشارع الأهرام "غلق جزئي" بالاتجاهين أمام شارع فاطمة رشدي محيط منطقة المساحة بدون تعطيل حركة المرور لمدة 4 أيام.

وذلك ابتداء من صباح السبت، حتى يوم الثلاثاء من نفس الأسبوع على أن يكون العمل ابتداء من الساعة 12 صباحًا وحتى الساعة 5 صباحًا طوال فترة الأعمال، وذلك للبدء في أعمال نقل المرافق التحتية الخاصة بالمشروع القومي لمترو أنفاق الخط الرابع "غاز طبيعي" والمتعارضة مع مسار المشروع.

وقد قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.
اليوم.. بدء العمل رسميا بالمقر الجديد للإدارة العامة لمرور الجيزة
اليوم.. بدء العمل رسميا بالمقر الجديد للإدارة العامة لمرور الجيزة
اليوم.. بدء العمل رسميا بالمقر الجديد للإدارة العامة لمرور الجيزة
اليوم.. بدء العمل رسميا بالمقر الجديد للإدارة العامة لمرور الجيزة
اليوم.. بدء العمل رسميا بالمقر الجديد للإدارة العامة لمرور الجيزة
اليوم.. بدء العمل رسميا بالمقر الجديد للإدارة العامة لمرور الجيزة
اليوم.. بدء العمل رسميا بالمقر الجديد للإدارة العامة لمرور الجيزة
اليوم.. بدء العمل رسميا بالمقر الجديد للإدارة العامة لمرور الجيزة
اليوم.. بدء العمل رسميا بالمقر الجديد للإدارة العامة لمرور الجيزة
اليوم.. بدء العمل رسميا بالمقر الجديد للإدارة العامة لمرور الجيزة

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