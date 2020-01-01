بعد غرق 11 شخصا في الإسكندرية.. "الشواطئ والمصايف" تعلق (فيديو)

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للشواطئ والمصايف، أنهم وصلوا لهذه الشواطئ وقاموا بغلقها، موضحا أن شاطئ النخيل الذي غرق به 11 شخص اليوم هو من الشواطئ العامة المغلقة، منوها بأن طفل نزل المياه فجرا، وكل الوفيات حدثت أثناء محاولة انقاذ هذا الطفل.

وأشار إلى أن خدمة الإنقاذ على الشاطئ معطلة لأنه شاطئ مغلق، منوها بأن محافظ الإسكندرية وجه بوجود حملات على كافة شواطئ الإسكندرية منذ الفجر، معلقا: "كنا نعول على وعي المواطن أنه هيلتزم، وسنحمي المواطنين من أنفسهم".





كشفت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية تفاصيل جديدة عن واقعة غرق 11 شخصًا بشاطئ النخيل، المغلق رسميًا، تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء.





كان 11 شخصًا لقوا مصرعهم غرقًا، اليوم الجمعة، في شاطئ النخيل، والذي يعرف بـ"شاطئ الموت"، في حي العجمي غربي الإسكندرية، بينهم 5 مفقودين بمياه البحر.





وأوضحت الإدارة في بيان لها، أن عددًا من المواطنين نزلوا البحر بشاطئ النخيل في الخامسة و20 دقيقة فجر اليوم، بالمخالفة لقرار منع ارتياد الشواطئ الصادر من مجلس الوزراء.





وأشار البيان، إلى أن المواطنين نزلوا البحر في هذا التوقيت المبكر هربًا من ملاحقات الأجهزة التنفيذية.





وأضاف البيان، أن 10 أشخاص لقوا مصرعهم غرقًا دفعة واحدة أثناء تدافعهم لنزول البحر تباعًا لإنقاذ أحد الأطفال من الغرق، والذي لقي مصرعه هو الآخر.





يذكر أن جميع شواطئ الإسكندرية، البالغ عددها 61 شاطئًا، مغلقة أمام الجمهور إلى أجل غير مسمى، منذ مارس الماضي، وذلك تنفيذًا لقرار المحافظ في إطار منع التجمعات والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





وناشدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف المواطنين بتنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بعدم التواجد على الشواطئ، وعدم مخالفة التعليمات حرصًا على سلامة الجميع.



