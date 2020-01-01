أول تعليق من واشنطن على قرار تحويل آيا صوفيا إلى مسجد

الجمعة 10/يوليه/2020 - 11:46 م
بوابة الفجر

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن هناك بخيبة أمل تشعر بها إثر قرار أنقرة تحويل معلم آيا صوفيا إلى مسجد مفتوح للصلاة.

 

وقال مورغان أورتاغوس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية : "نحن مدركون لحقيقة أن الحكومة التركية ستلتزم بإتاحة آيا صوفيا لجميع الزائرين، ونتطلع لسماع خطط أنقرة بشأن إشرافها المستمر على آيا صوفيا بما يضمن إمكانية أن يزور الجميع المكان من دون عائق".

 

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال اليوم الجمعة، إن أول صلاة ستقام بمسجد آيا صوفيا ستكون يوم 24 يوليو، مضيفا أنه سيكون مفتوحا للمسلمين والمسيحيين.

 

وجاء ذلك عقب إصدار المحكمة الإدارية العليا التركية حكما تاريخيا بإلغاء قرار الحكومة عام 1934 الذي حول معلم آيا صوفيا التاريخي إلى متحف.

 

وأثبت الحكم الجديد توصيف آيا صوفيا كمسجد في سند الملكية.

 

وبني معلم آيا صوفيا التاريخي عام 537 ككنيسة، وبعد استيلاء العثمانيين على القسطنطينية عام 1453 تم تحويله إلى مسجد، وفي عام 1935 أصبح متحفا.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 12,462 مليون إصابة، بينهم أكثر من 558 ألف حالة وفاة، وأكثر من 7,261 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورون ايا صوفيا المنظمه العالميه الصحه العالميه

أخبار تهمك

أول رد من الاتحاد الإفريقي على الزمالك بشأن تسجيل لقب نادي القرن

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي ينسحب من سباق التعاقد مع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 6 ساعات

مصطفى ثابت يكشف عن أخطر ما يواجه مصر.. وكنز غير مستغل (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

بعد حادث شاطئ الموت.. محافظة الإسكندرية تحذر من نزول البحر فجرًا أو ليلًا

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة كبرى بشأن أزمة نادي القرن بين الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 55 دقيقة

"التموين" تكشف حقيقة حصول الزمالك على شهادة تسجيل "نادي القرن"

منذ حوالي 11 ساعة

التعليم تزف بشرى لطلاب الثانوية العامة بشأن امتحان التاريخ

منذ حوالي 10 ساعة

أزمة مدوية تهدد انتقال رمضان صبحي للأهلي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. الزمالك يوقع مع نجم بيراميدز

منذ 18 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل| إثيوبيا تقترح تأجيل البت في النقاط الخلافية بمفاوضات سد النهضة.. ومصر ترد

منذ حوالي 4 ساعات

الكاف يترقب شكوى الأهلي الرسمية ضد الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

طفل يتسبب في غرق 11 شخصا داخل شاطئ الموت بالإسكندرية (القصة الكاملة)

منذ حوالي 4 ساعات

أستاذ أوبئة يكشف موعد تسجيل مصر "صفر وفيات" بكورونا

منذ حوالي 13 ساعة

أول قرار من الأهلي ضد الزمالك بشأن أزمة «نادي القرن»

منذ أقل من ساعتين

أخطر من كورونا.. ظهور "التهاب مميت" في كازاخستان والصحة العالمية تتدخل

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

أردوغان: "آيا صوفيا" الشهير في إسطنبول قد يكون مسجدا نشطًا مرة أخرى

انتقادات واسعة لـ أردوغان لتحويل "آيا صوفيا" الكاتدرائية المسيحية إلى مسجد

مطران الروم الأرثوذكس يستشهد بفتوى إسلامية حول أزمة كنيسة أيا صوفيا

اليونان تعتبر قرار أردوغان بشأن "آيا صوفيا" استفزازا علنيا للمجتمع الدولي

الإدارية العليا التركية تؤيد تحويل كنيسة "آيا صوفيا" إلى مسجد

من كاتدرائية إلى مسجد.. قصة "آيا صوفيا" الفخ السياسي الذي نصبه أردوغان لنفسه

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:40 م

بعد حادث شاطئ الموت.. محافظة الإسكندرية تحذر من نزول البحر فجرًا أو ليلًا

أول رد من الاتحاد الإفريقي على الزمالك بشأن تسجيل لقب نادي القرن

03:31 م

مفاجأة.. الأهلي يخطط لخطف نجم الزمالك

11:02 م

عاجل| إثيوبيا تقترح تأجيل البت في النقاط الخلافية بمفاوضات سد النهضة.. ومصر ترد

08:42 م

أول قرار من الأهلي ضد الزمالك بشأن أزمة «نادي القرن»

10:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى