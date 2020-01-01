إعلان موعد تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر

الجمعة 10/يوليه/2020 - 11:48 م
بوابة الفجر
وكالات
ستنطلق تصفيات أميركا الجنوبية التي كانت مقررة أصلاً في أيلول/سبتمبر، في تشرين الأول/أكتوبر بسبب تفشي فيروس كورونا كما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الجمعة.
  
وقال فيفا في بيان رسمي صادر عنه: "بعد التشاور مع الاتحادات الأميركية الجنوبية تمّ الاتفاق بين فيفا وكونميبول (الاتحاد الأميركي الجنوبي لكرة القدم) على تأجيل تصفيات أميركا الجنوبية إلى تشرين الأول/أكتوبر 2020".

وكان مقرراً أن تنطلق التصفيات بالجولتين الأولى والثانية في آذار/مارس الماضي لكن تفشي وباء كوفيد-19 حال دون ذلك. 

وكان كونميبول قرّر في وقت سابق بدء التصفيات في أيلول/سبتمبر قبل أن يُرحل التصفيات إلى الشهر الذي يليه.

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