إعلان موعد تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر

ستنطلق تصفيات أميركا الجنوبية التي كانت مقررة أصلاً في أيلول/سبتمبر، في تشرين الأول/أكتوبر بسبب تفشي فيروس كورونا كما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الجمعة.

وقال فيفا في بيان رسمي صادر عنه: "بعد التشاور مع الاتحادات الأميركية الجنوبية تمّ الاتفاق بين فيفا وكونميبول (الاتحاد الأميركي الجنوبي لكرة القدم) على تأجيل تصفيات أميركا الجنوبية إلى تشرين الأول/أكتوبر 2020".





وكان مقرراً أن تنطلق التصفيات بالجولتين الأولى والثانية في آذار/مارس الماضي لكن تفشي وباء كوفيد-19 حال دون ذلك.



