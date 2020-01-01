بهذه الطريقة نعت نجلاء بدر محمود رضا

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نعت الفنانة نجلاء بدر الفنان محمود رضا، فقامت بنشر صورته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "انستجرام".



علقت نجلاء على الصورة قائلة:"عزائي للفنانه الحبيبة شرين رضا في وفاة والدها رائد الفلكلور المصري الفنان العظيم محمود رضا...نسأل الله عز وجل أن يغفر له و يرحمه و يسكنه فسيح جناته"

يذكر أن الفنان محمود رضا، توفى صباح اليوم الجمعة 10 يوليو، إثر معاناته مع مرض الشيخوخة، وأسس "رضا" فرقة فنون شعبية مع الراحل علي رضا.



وكون محمود رضا فرقة رضا للفنون الشعبية عام 1959 التي اعتمدت علي استعراضات الرقص الشعبي، وصمم العديد من الرقصات سواء في الأفلام أو في المسلسلات.