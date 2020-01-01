هل الأرقام اليومية لمصابي كورونا حقيقية؟ "التعليم العالي" ترد (فيديو)

السبت 11/يوليه/2020 - 02:30 ص
خالد عبدالغفار
خالد عبدالغفار
أمنية فوزي
قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، تعليقا على انخفاض إصابات فيروس كورونا، إن الأرقام اليومية للمصابين حقيقية.

وأشار "عبدالغفار"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، إلى أن مصر تشهد ملحمة وطنية في مواجهة فيروس كورونا؛ الدولة، والمجتمع المدني والمستشفيات الحكومية والخاصة.

وأضاف وزير التعليم العالي، أن الجامعات المصرية تشهد ملحمة وطنة في مواجهة فيروس كورونا خلال امتحانات الطلاب، حيث يصل إجمال عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات 700 ألف طالب.

آخر مستجدات فيروس كورونا
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الجمعة، عن خروج 521 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 23274 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 981 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 85 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 80235 حالة من ضمنهم 23274 حالة تم شفاؤها، و3702 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

الوضع العالمي لكورونا
أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ووكالة بلومبرج الأمريكية، أمس الجمعة، عن ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، حول العالم إلى 12.272.166 مليون إصابة، وذلك حتى الساعة السابعة من صباح الجمعة، بحسب التوقيت العالمي الموحد "يو.تى.سى". 

وأضافت الجامعة الأمريكية، أن الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا بلغت 554 ألفا و953 حالة وفاة حتى اليوم الجمعة.

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