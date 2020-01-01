صحيفة بريطانية تكشف عن دوائين في مصر يخفضا وفيات كورونا

الجمعة 10/يوليه/2020 - 11:38 م
أرشيفية
أرشيفية
منى صموئيل
كشفت جريدة "التليغراف" البريطانية عن نتائج دراسات أولية تجري في عدد من البلدان حول العالم، بشأن تقليل دوائين لفيروس سي لوفيات المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، منهم 3 دراسات أجريت على المرضى في دولة إيران، وتجرى المزيد من الدراسات بهذا الشأن حاليًا في عدد من البلدان.

واستخدم في الدراسات دوائين "سوفوسبوفير ودكلاسفير"، وهما علاجين تنتجهما شركة "إيفا فارما"، إحدى الشركات العالمية الرائدة بمجال صناعة الدواء، والتي تعمل في أكثر من 40 دولة حول العالم وتتخذ من العاصمة المصرية القاهرة مركزًا رئيسيًا لها، ضمن الجهود التي بذلتها الدولة المصرية للقضاء على فيروس سي بمصر.

وقالت "التليغراف"، إن 3 دراسات أجريت على الدوائيين المتوافرين على نطاق واسع عالميًا، وبسعر مناسب مقارنة بالعلاجات الأخرى المستخدمة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وأظهرا نتائج وصفتها الجريدة البريطانية بـ"الواعدة".

وأشارت إلى أنهما يرتبطان ببروتينات فيروس كورونا المستجد، بما يعوق قدرته على التكاثر داخل الجسم، موضحة أن النتائج النهائية بشأن هذين الدوائيين ستعلن خلال شهر أكتوبر المقبل عقب انتهاء كافة الدراسات الخاصة بهما بشكل نهائي.

وتعقيبًا على الدراسات الجارية في هذا الصدد، أكد الدكتور رياض أرمانيوس، العضو المنتدب لشركة "إيفا فارما"، التزام شركته بإنتاج الدوائيين بأية كميات قد تحتاجها الدولة المصرية في الفترة المقبلة، خصوصًا مع امتلاكها إمكانيات تصنيعية كبيرة منها، مع القدرة على التصنيع لمختلف دول العالم.

وأشار "أرمانيوس"، في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن "إيفا فارما"، تتيح للدولة المصرية ومختلف البلدان في المنطقة كافة خيارات وعلاجات المضادة للفيروسات التي توقف تكاثر فيروس كورونا المستجد داخل الجسم، بداية من "رمديسيفير إيفا فارما"، وصولًا لـ"فافيبرافير"، وحتى "سوفوسبوفير ودكلاسفير"، وأية علاجات أخرى متعلقة بعلاج كورونا ستعمل الشركة على توفيرها بسعر مناسب للمريض المصري.

ولفت إلى أن شركته تنتج حزمة متنوعة من الفيتامينات والأدوية العاملة على رفع المناعة، مثل فيتامينات سي والزنك وفيتامين ب المركب، وغيرها من الخيارات التي تمكن جيش مصر الأبيض من علاج مرضى فيروس كورونا بالمستشفيات المصرية، وغيرها من دول المنطقة والعالم.

وأوضح "أرمانيوس"، أن "إيفا" وزعت بالفعل دواء "رمديسيفير" في قرابة 30 مستشفى في مصر، وتستعد لتصديره للخارج خلال أيام قليلة، فيما أن دواء "فافيبرافير" سيطرح في الأسواق في الأيام القليلة المقبلة.

وجدد التأكيد على سعي "إيفا" لتوفير أية كميات من العلاجات التي تنتجها لصالح المريض المصري، وانفتاحها على التصدير للخارج.

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