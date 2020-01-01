وزير التعليم العالي يكشف حقيقة تخطي مصر ذروة كورونا (فيديو)

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن الأرقام الخاصة بإصابات فيروس كورونا، وفقًا للبيانات تشير إلى أننا قد نكون مرينا مرحلة الذروة، وستنخفض في شهر 8 و9 بمعدل الأرقام.





وأكد "عبدالغفار"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أن التزام المواطن المصري بالإجراءات الوقائية أحد أسباب انخفاض أعداد المصابين بكورونا، لكن وارد يزيد الرقم حال عد الالتزام بالإجراءات.





وأضاف وزير التعليم العالي، أنهم يقوموا بعمل تقرير يومي للحالات في المستشفيات الجامعية، ونسبة الإشغال لا تصل لـ35% من مصابي كورونا.





آخر مستجدات فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الجمعة، عن خروج 521 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 23274 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 981 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 85 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 80235 حالة من ضمنهم 23274 حالة تم شفاؤها، و3702 حالة وفاة.



