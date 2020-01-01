وزير التعليم العالي: تراجع أرقام إصابات كورونا ليس من فراغ (فيديو)

السبت 11/يوليه/2020 - 03:30 ص
خالد عبدالغفار
خالد عبدالغفار
أمنية فوزي
قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن الدولة عملت من اليوم الأول لأزمة فيروس كورونا، وسيذكر التاريخ العمل الجماعي للدولة لمواجهة الفيروس.

وتابع "عبدالغفار"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار": "نجتمع كل 48 ساعة في لجنة الأزمات من أول يوم لمراجعة موقف كورونا".

وأكد أن تراجع أرقام المصابين ليس من فراغ بل نتيجة عمل كبير، لافتًا إلى أن تراجع الأرقام في مصر خلال الأسابيع الأخيرة له دلائل كثيرة.

آخر مستجدات فيروس كورونا
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الجمعة، عن خروج 521 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 23274 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 981 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 85 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 80235 حالة من ضمنهم 23274 حالة تم شفاؤها، و3702 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

الوضع العالمي لكورونا
أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ووكالة بلومبرج الأمريكية، أمس الجمعة، عن ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، حول العالم إلى 12.272.166 مليون إصابة، وذلك حتى الساعة السابعة من صباح الجمعة، بحسب التوقيت العالمي الموحد "يو.تى.سى". 

وأضافت الجامعة الأمريكية، أن الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا بلغت 554 ألفا و953 حالة وفاة حتى اليوم الجمعة.

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