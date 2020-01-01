حكم أمريكي بإلزام إيران دفع تعويضات لضحايا تفجير الخبر السعودية

الجمعة 10/يوليه/2020 - 11:14 م
بوابة الفجر
وكالات
أصدرت قاضية أمريكية، قراراً يُلزم إيران بدفع 879 مليون دولار تعويضاً للضحايا الذين سقطوا في تفجير استهدف في 1996 القوات الأمريكية في مدينة الخُبَر السعودية وأدّى إلى مقتل 19 من أفراد القوات الجوية الأمريكية، محمّلة طهران مسؤولية هذا التفجير.

ورحّبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالحكم على ايران التي تنفي توّرطها في التفجير وترفض دفع أيّ تعويضات.

ووجّهت أصابع الاتّهام في التفجير إلى حزب الله السعودي، وهو جماعة من الأقلية الشيعية في المملكة.

 ونفّذ الهجوم بواسطة شاحنة محمّلة بالمتفجرات تمّ تفجيرها قرب مجمّع أبراج الخُبَر المؤلّفة من ثمانية طوابق حيث كانت تقيم قوات سعودية وغربية.

وأشارت القاضية بيريل هويل، رئيسه هيئة القضاة في محكمة منطقة واشنطن الفدرالية، إلى أدلّة سابقة في قرارها الذي اعتبرت فيه أنّ إيران "ساعدت حزب الله في تنفيذ هجوم عنيف ومروّع أدّى إلى مقتل 19 شخصاً وجرح المئات".

وفي الحكم الصادر في 2 يوليو والذي تمّ الإعلان عنه هذا الأسبوع، أمرت القاضية بدفع تعويضات إلى 14 من الجنود الأمريكيين الذين أصيبوا في الهجوم إضافة إلى 21 من أفراد أسرهم.

وفي شرحها لتضمين المبالغ تعويضات عقابية، قالت هويل إنّ المدّعين "عانوا من إصابات جسدية وصدمات نفسية"، وأنّ هناك "حاجة لردع الهجمات الإرهابية في المستقبل".

وقال غلين تايلر كريستي أحد المدّعين الرئيسيين الذي كان يقوم بتنظيف مطبخ مجاور وقت الهجوم، إنّه لا يزال يعاني من مشاكل جسدية ونفسية بينها صداع مزمن واكتئاب، وفق الحكم.

ورحّبت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتيغاس في تغريدة على تويتر بالحكم، معتبرة أنّه حقّق العدالة "للعديد من ضحايا الارهاب الذي تدعمه ايران".

وكانت هويل أمرت إيران عام 2018 بدفع 104,7 مليون دولار في قضية مماثلة متعلقة بتفجير أبراج الخبر.

وفي الحكم السابق رفضت القاضية تضمينه الجزء العقابي في التعويضات عن الأضرار، قائلة إن التعديلات في قوانين الولايات المتحدة منعت فرض مثل هذه العقوبات على الحوادث التي وقعت قبل عام 2008.

لكن في مايو، سمحت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بفرض تعويضات عقابية عن هجمات وقعت قبل 2008 في قرار يتعلق بالسودان وصدر عنها بالإجماع.

وأمر قرار منفصل في 2013 إيران بدفع 591 مليون دولار لعائلة أحد الطيارين الأمريكيين الذين لقي حتفه في تفجيرات الخبر.

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دفع حكم أمريكي تفجير تعويضات السعودية الخبر إيران

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