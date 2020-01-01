إصابة وزير النفط الفنزويلي بفيروس كورونا

قال وزير النفط الفنزويلي، طارق العيسمي، إن الفحوص أثبتت إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد يوم من تأكد إصابة ديوسدادو كابيلو زعيم الحزب الاشتراكي بالفيروس أيضا.





ويواجه طارق العيسمي الذي تولى المنصب هذا العام، وهو أيضا نائب الرئيس للشؤون الاقتصادية، اتهامات في الولايات المتحدة تتعلق بتهريب المخدرات. وينفي العيسمي الاتهامات.









وقال إنه "بدأ التزام العزل الذاتي".



