انهيار جزئي لعقار في الإسكندرية دون إصابات

شهد حي الجمرك بالإسكندرية، اليوم الجمعة، إنهيار أجزاء من عقار قديم مكون من طابقين، دون حدوث إصابات أو خسائر بالعقارات المجاورة.





تلقت غرفة عمليات حي الجمرك بلاغا يفيد سقوط سقف بعقار بالدور الثاني من العقار 53 شارع سوق السمك القديم متفرع من شارع وكاله الليمون بناطق حي الجمرك.





ومن جانبها انتقلت علي الفورالأجهزة التنفيذية بحي الجمرك أنه تبين من المعاينة أن العقار بناء قديم مكون من طابقين وانهار فيه سقف الطابقين العلويين دون حدوث إصابات بين الأسر الموجودة و تم تحرير محضر بقسم شرطة الجمرك لإخلاء العقار ووضع حواجز حديدية حول العقار.





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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الجمعة، عن خروج 521 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 23274 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 981 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 85 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 80235 حالة من ضمنهم 23274 حالة تم شفاؤها، و3702 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.