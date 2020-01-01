مفتي الجمهورية: السيسي مهموم بقضايا الوطن

السبت 11/يوليه/2020 - 03:17 ص
مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية
أمنية فوزي
قال الدكتور شوقي علام، مفتى الديار المصرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي مهموم بوطنه وأبناءه ورعيته.

وتابع "علام" خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة صدى البلد، أن صورة الرئيس عبدالفتاح السيسي متفقدا استعدادات القوات المسلحة لمواجهة جائحة فيروس كورونا تدل على إنسان مهموم بوطنه وأبناء هذا الوطن.

وأضاف الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن الدولة بجميع مؤسساتها السياسية والاقتصادية ورجال الأعمال والمؤسسات الدينية ووزارة الصحة بكافة أطقمها نموذج مشرف لمواجهة أزمة ليست قاصرة على  مصر بل على العالم أجمع وسط تعاون كبير من الدولة، وتحققت ملحمة شديدة التحضر والرقي في التعامل مع فيروس كورونا.

مفتي الجمهورية: خلل علمي حدث في الـ80 سنة الماضية
وفي تصريحات سابقة، قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، احتكرت الحقيقة والحق لأنفسهم، موضحا: "كل المعاني التي أربكت المشهد المصري على مدار الـ 80 سنة الماضية كانت نتيجة الخلل العلمي والفكري الذي كان ملازما لجماعة الإخوان".

وأضاف "علام"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الإخوان قاموا بالتجريف والإنهاك والعدول عن المعاني الإسلامية، متابعا أن سيد قطب قام بالتنظير وقال إن الإسلام موجود لدينا وأن الإسلام في المجتمع ليس موجودًا.

وتابع مفتي الديار المصرية، أن سيد قطب قال إن الإسلام غائب عن الواقع منذ نحو 500 عام، وهو أمر خطير للغاية لأن المسلمون لم يعد لهم وجود في تلك الفترة كما أدعى قطب.

وأكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن الصراع والصدام حتمية تاريخية في فكر الإخوان ومنظرهم سيد قطب.

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