مفاجأة.. الأهلي يخطط لخطف نجم الزمالك

الجمعة 10/يوليه/2020 - 11:02 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
حسام مجدي

يخطط النادي الأهلي لخطف يوسف إبراهيم الشهير بـ "أوباما"، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكد الإعلامي إسلام صادق أن المارد الأحمر يخطط لضم يوسف إبراهيم "أوباما" نجم نادي الزمالك في نهاية الموسم الجاري.

وكشف إسلام صادق في برنامجه "البريمو" أن هناك وسطاء لاعبين تواصلوا مع أوباما خلال الساعات القليلة الماضية لإقناعه بالانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء بشكل مباشر في الصيف ولكن اللاعب لم يعطيهم أي رد.

وينتهي عقد يوسف أوباما مع نادي الزمالك بشكل رسمي بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي نادي في الصيف بشكل مجاني.

واجتمع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مع أوباما منذ يومين للتفاوض معه بشأن تجديد عقده مع الفريق واللاعب أبدى ترحيب بذلك ولكن لم يتم الإعلان عن تفاصيل الجلسة التي جمعت بين الطرفين.

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