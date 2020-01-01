كارمن سليمان تنعى محمود رضا

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نعت الفنانة كارمن سليمان الفنان محمود رضا، فقامت بنشر صورته عبر خاصية ستوري على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "انستجرام".



علقت كارمن على الصورة قائلة:" البقاء لله ..وفاة الفنان رضا محمود" .



يذكر أن الفنان محمود رضا، توفى صباح اليوم الجمعة 10 يوليو، إثر معاناته مع مرض الشيخوخة، وأسس "رضا" فرقة فنون شعبية مع الراحل علي رضا.



وكون محمود رضا فرقة رضا للفنون الشعبية عام 1959 التي اعتمدت علي استعراضات الرقص الشعبي، وصمم العديد من الرقصات سواء في الأفلام أو في المسلسلات.