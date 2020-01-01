الاتحاد السعودي لكرة القدم يكشف نتائج فحوصات كورونا (صورة)

الجمعة 10/يوليه/2020 - 10:14 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة، عن تسجيل 97 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الـ 16 بين خلال الفحوصات بين 21 يونيو حتى 8 يوليو الجاري، التي أجريت لـ 1351حالة.

وأوض الاتحاد السعودي، أن الإصابات بين اللاعبين بلغت 50 إصابة فيما بلغت بين الإداريين والفنيين 47 إصابة.

وكشف خلال التقرير أن الإصابات بين أندية دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، الـ 20 بلغت 25 حالة بين اللاعبين، بعد إجراء 781 فحصاً.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت "الصحة السعودية" عن تسجيل 3159 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 226486، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 163026.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 2151 حالة، فيما تم تسجيل 51 حالة وفاة، و1930 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 12,542 مليون إصابة، بينهم أكثر من 560 ألف حالة وفاة، وأكثر من 7,301 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

الاتحاد السعودي لكرة القدم يكشف نتائج فحوصات كورونا (صورة)
الاتحاد السعودي لكرة القدم يكشف نتائج فحوصات كورونا (صورة)

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