وفيات فرنسا من فيروس كورونا تتجاوز حاجز الـ30 ألفا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الجمعة، تسجيل 25 وفاة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 30004 حالات.





وفي يونيو كان معدل الوفيات اليومي بالفيروس في فرنسا 34، مقابل 143 في مايو و695 في أبريل.

إلى ذلك، انخفض عدد الأشخاص الذين يعالجون من الفيروس في المستشفيات بـ115 حالة إلى 7062، كما شهد عدد الذين يخضعون للعلاج في وحدات العناية المركزة انخفاضا بـ16 حالة ليصل إلى 496، وهي أول مرة ينخفض فيها عدد من يعالجون في غرف العناية المركزة تحت الـ500 منذ منتصف مارس الماضي.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 12,462 مليون إصابة، بينهم أكثر من 558 ألف حالة وفاة، وأكثر من 7,261 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.