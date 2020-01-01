رانيا يوسف تكشف عن وجه المتحرشين بها

الجمعة 10/يوليه/2020 - 10:26 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
أماني سلام
قامت الفنانة رانيا يوسف، بنشر صور الأشخاص الذي تحرشوا بها دون الكشف عن المحادثات التي تحمل بعض الألفاظ الغير لائقة.

وكتبت يوسف، على الصور، وكتبت في التغريدة: «تم الاكتفاء بنشر الصور والاسماء فقط مع الاحتفاظ بالرسائل المرسلة لما تحتويه على ألفاظ خادشة».


يشار إلي أن الفترة الماضية كانت كشفت بعض الفنانات عن تعرضهما للتحرش بعد انتشار أزمة الشاب المتحرش أحمد بسام زكى، الذي تحرش ب 100بنت.

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