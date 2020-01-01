تعرف على مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

الجمعة 10/يوليه/2020 - 10:01 م
دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا
أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي أقيمت اليوم الجمعة، بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، في مدينة نيون السويسرية، عن مواجهات منتظر بين كِبار الأندية الأوروبية، بالإضافة إلى تحديد مواعيد مباريات دور الستة عشر والثمانية أيضًا.

وكشفت قرعة دور الثمانية عن لقاء باريس سان جيرمان الفرنسي مع أتالانتا الإيطالي ولايبزغ الألماني مع أتلتيكو مدريد الإسباني.

ويلتقي الفائز من مواجهة ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي مع الفائز من مواجهة ليون الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي، بينما يلتقي الفائز من مواجهة نابولي الإيطالي وبرشلونة الإسباني مع الفائز من مواجهة تشيلسي الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني.

وحسب ما أسفرت عنه قرعة الدور قبل النهائي، يلتقي الفائز من مواجهة لايبزج وأتلتيكو مع الفائز من مواجهة أتالانتا وسان جيرمان، وسيكون الفائز من هذه المواجهة في الدور قبل النهائي، هو بمثابة الفريق المستضيف للمباراة النهائية، وذلك كإجراء شكلي لأسباب إدارية، حيث تقام جميع المباريات في لشبونة.

وأعلن الاتحاد الأوروبي مواعيد المواجهات المتبقية من دور الـ16 من دوري الأبطال، ومباريات مانشستر سيتي أمام ريال مدريد على ملعب الاتحاد، يوم 7 أغسطس، في تمام الساعة 9 مساءًا، بينما مباراة يوفنتوس أمام ليون في اليوم ذاته، في تمام الساعة الـ9 مساءًا على ملعب يوفنتوس.

وستلعب مباراة نابولي وبرشلونة في الثامن من أغسطس المقبل، فيما يواجه بايرن ميونيخ تشيلسي على ملعب أليانز أرينا، في نفس، وتقام أولى مباريات دور ربع النهائي يوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس، بين فريقي أتلانتا وباريس سان جيرمان، ويلتقي لايبزيج مع أتلتيكو مدريد يوم الخميس 13 أغسطس، الساعة 9 مساء، بلشبونة أيضًا. بينما تقام باقي مباريات دور ربع النهائي، يوم الجمعة الموافق 14 و15 أغسطس.

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