أزمة مدوية تهدد انتقال رمضان صبحي للأهلي





ويرفض هدرسفيلد تاون عرض نادي الأهلي لضم رمضان صبحي بشكل نهائي في الأسابيع المقبلة، خاصة أنها رغبة المدير الفني للقلعة الحمراء ، السويسري رينيه فايلر.





ويبدو أن المفاوضات في طريقها للفشل بعد إصرار النادي الإنجليزي على الحصول على 7 ملايين جنيه استرليني، لكن الأهلي يرغب في دفع 3 ملايين جنيه استرليني فقط.





ويحاول مسئولو الأهلي عقد جلسات مكثفة من نظرائهم في هدرسفيلد تاون من أجل تقريب وجهات النظر وتقليل المبلغ المطلوب حيث أكد النادي الأحمر أن 7 ملايين جنيه استرليني مبلغ ضخم لاغاية.





ويسعى الأهلي بكل قوة لضم رمضان صبحي بشكل نهائي في الفترة المقبلة، حيث يرغب اللاعب في البقاء بصفوف المارد الأحمر .

تلقت جماهير الأهلي صدمة كبيرة بشأن مستقبل رمضان صبحي المعار من صفوف هدرسفيلد تاون الإنجليزي في الموسم الحالي.