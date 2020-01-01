أزمة مدوية تهدد انتقال رمضان صبحي للأهلي

الجمعة 10/يوليه/2020 - 10:03 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
الفجر الرياضي
تلقت جماهير الأهلي صدمة كبيرة بشأن مستقبل رمضان صبحي المعار من صفوف هدرسفيلد تاون الإنجليزي في الموسم الحالي.

ويرفض هدرسفيلد تاون عرض نادي الأهلي لضم رمضان صبحي بشكل نهائي في الأسابيع المقبلة، خاصة أنها رغبة المدير الفني للقلعة الحمراء ، السويسري رينيه فايلر.

ويبدو أن المفاوضات في طريقها للفشل بعد إصرار النادي الإنجليزي على الحصول على 7 ملايين جنيه استرليني، لكن الأهلي يرغب في دفع 3 ملايين جنيه استرليني فقط.

ويحاول مسئولو الأهلي عقد جلسات مكثفة من نظرائهم في هدرسفيلد تاون من أجل تقريب وجهات النظر وتقليل المبلغ المطلوب حيث أكد النادي الأحمر أن 7 ملايين جنيه استرليني مبلغ ضخم لاغاية.

ويسعى الأهلي بكل قوة لضم رمضان صبحي بشكل نهائي في الفترة المقبلة، حيث يرغب اللاعب في البقاء بصفوف المارد الأحمر .

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هدرسفيلد تاون رياضة رمضان صبحي الاهلي اخبار الرياضة

أخبار تهمك

أستاذ أوبئة يكشف موعد تسجيل مصر "صفر وفيات" بكورونا

منذ حوالي 11 ساعة

رد فعل مفاجيء من الأهلي تجاه مرتضي منصور بشأن لقب نادي القرن

منذ حوالي 3 ساعات

أخطر من كورونا.. ظهور "التهاب مميت" في كازاخستان والصحة العالمية تتدخل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| إثيوبيا تقترح تأجيل البت في النقاط الخلافية بمفاوضات سد النهضة.. ومصر ترد

منذ ساعتين و 14 دقيقة

التعليم تزف بشرى لطلاب الثانوية العامة بشأن امتحان التاريخ

منذ حوالي 9 ساعات

الكاف يترقب شكوى الأهلي الرسمية ضد الزمالك

منذ أقل من ساعتين

الأهلي ينسحب من سباق التعاقد مع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة كبرى بشأن أزمة نادي القرن بين الأهلي والزمالك

منذ ساعة و 26 دقيقة

أزمة مدوية تهدد انتقال رمضان صبحي للأهلي

منذ أقل من ساعة

طفل يتسبب في غرق 11 شخصا داخل شاطئ الموت بالإسكندرية (القصة الكاملة)

منذ ساعتين و 54 دقيقة

أول رد من الاتحاد الإفريقي على الزمالك بشأن تسجيل لقب نادي القرن

منذ حوالي 7 ساعات

أول قرار من الأهلي ضد الزمالك بشأن أزمة «نادي القرن»

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الصحة تعلن تراجع إصابات كورونا (بيان يومي)

منذ ساعة و نصف

خبير لوائح: شكوى الأهلي سبب اتجاه الزمالك لوزارة التموين بشأن "نادي القرن"

منذ حوالي 3 ساعات

موعد وصول صفقة الزمالك الكبرى

منذ أقل من ساعة

"التموين" تكشف حقيقة حصول الزمالك على شهادة تسجيل "نادي القرن"

منذ حوالي 10 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:42 م

عاجل| إثيوبيا تقترح تأجيل البت في النقاط الخلافية بمفاوضات سد النهضة.. ومصر ترد

أول رد من الاتحاد الإفريقي على الزمالك بشأن تسجيل لقب نادي القرن

03:31 م

أول قرار من الأهلي ضد الزمالك بشأن أزمة «نادي القرن»

10:30 م

أزمة مدوية تهدد انتقال رمضان صبحي للأهلي

10:03 م

مفاجأة كبرى بشأن أزمة نادي القرن بين الأهلي والزمالك

09:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى