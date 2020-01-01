استقرار اسعار مواد البناء بعد تراجع الطلب عليها

واصلت أسعار مواد البناء من جبس واسمنت وحديد استقرارها في السوق المصري، مع منع الحكومة منح اي تراخيص للبناء الجديد.

وقال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار خامات البناء جميعها مستقرة، حيث تراوح متر الرمل للمستهلك بين 60-100 جنيهاً..

وأوضح الزيني "الزينى"، خلال تصريحات أن أسعار الأسمنت تتراوح بين 620 - 670 جنيها تسليم أرض المصنع، في حين يتراوح سعر الطوب الأحمر بين 700-900 جنيه للألف طوبة، وتراوح سعر طن الحديد بين 9500 جنيه للطن إلى 10 آلاف جنيه للطن تسليم ارض المصنع