سبب إطلاق اسم "حسم 2020" على مناورة الجيش المصري (فيديو)

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن مناورة حسم 2020 طبيعي أن تجرى في هذا التوقيت الحرج، حيث أنها رسالة ردع لكل من يتخيل أن يحقق أهداف استراتيجية على حساب الأمن المصري، مؤكدا أن اطلاق اسم "حسم 2020" على مناورة الجيش المصري يعتبر رسالة قوية للداخل والخارج.





وأشار "العرابي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخبار ten" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الجمعة، إلى أن هذه المناورة تؤكد جاهزية القوات المصرية، وقدرتها على القيام بأي مهمة، مطالبا المصريين بالالتفاف حول القيادة السياسية، موضحا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما يحدد خط أحمر فهذا يعني أن هذا يعتبر تهديد حقيقي للأمن القومي المصري.





وكشف أن أحد القيادات الأمريكية أخبره أنهم يشعروا بقوة القوات المصرية، وأنه ليس بالضرورة أن يكن المقاتل الأمريكي في مستوى المقاتل المصري بالصاعقة والمظلات.



