محمد موسى: الداخل التركي يشهد حراكا كبيرا ضد أردوغان (فيديو)

قال الإعلامي محمد موسى، إن الداخل التركي يتفجر بشكل أو بآخر، لافتا أن هناك حراك كبير وتكتل ضخم من جميع القوي السياسية ضد أردوغان بسبب فشله الذريع في كل الملفات سواء الداخلية أو الخارجية وهذا يتضح من الانشقاقات المتتالية لرجال أردوغان.





وتابع موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم: "دعوة رئيس حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان الذي كان أحد أهم رجاله بتقول كده .. بابا جان بيطلب من جديد لإعادة فتح ملفات قضية “الفساد والرشوة”، اللي تورط فيها بلال إردوغان وعدد من وزراء بالحكومة ، وده بيعلى أنها رسالة تهديد من رفيق الرئيس التركي سابقًا".





وأضاف: باباجان المنشق من حزب العدالة والتنمية الحاكم قرر الرد على تهديد يتعرض له من قبل سلطان الخرفان أردوغان بعد انشقاقه عن حزبه بتهديد مماثل.





وأكد موسى أن تصريحات علي باباجان يستهدف فيها لأول مرة أردوغان بشكل مباشر، حيث ادعى أن تحقيقات الفساد والرشوة في عام 2013 كانت محاولة انقلابية “مصغرة " ، لكنه رأى أن هناك ضرورة لإعادة فتح وتدقيق تلك القضية، التي برأ أردوغان جميع المتهمين فيها وأغلقها بشكل مثير.







