محمد موسى: الداخل التركي يشهد حراكا كبيرا ضد أردوغان (فيديو)
الجمعة 10/يوليه/2020 - 09:43 م
قال الإعلامي محمد موسى، إن الداخل التركي يتفجر بشكل أو بآخر، لافتا أن هناك حراك كبير وتكتل ضخم من جميع القوي السياسية ضد أردوغان بسبب فشله الذريع في كل الملفات سواء الداخلية أو الخارجية وهذا يتضح من الانشقاقات المتتالية لرجال أردوغان.
وتابع موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم: "دعوة رئيس حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان الذي كان أحد أهم رجاله بتقول كده .. بابا جان بيطلب من جديد لإعادة فتح ملفات قضية “الفساد والرشوة”، اللي تورط فيها بلال إردوغان وعدد من وزراء بالحكومة ، وده بيعلى أنها رسالة تهديد من رفيق الرئيس التركي سابقًا".
وأضاف: باباجان المنشق من حزب العدالة والتنمية الحاكم قرر الرد على تهديد يتعرض له من قبل سلطان الخرفان أردوغان بعد انشقاقه عن حزبه بتهديد مماثل.
وأكد موسى أن تصريحات علي باباجان يستهدف فيها لأول مرة أردوغان بشكل مباشر، حيث ادعى أن تحقيقات الفساد والرشوة في عام 2013 كانت محاولة انقلابية “مصغرة " ، لكنه رأى أن هناك ضرورة لإعادة فتح وتدقيق تلك القضية، التي برأ أردوغان جميع المتهمين فيها وأغلقها بشكل مثير.
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الجمعة، عن خروج 521 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 23274 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 981 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 85 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 80235 حالة من ضمنهم 23274 حالة تم شفاؤها، و3702 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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