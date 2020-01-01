الصحة التونسية: تسجيل 9 إصابات وافدة بكورونا اليوم

الجمعة 10/يوليه/2020 - 09:14 م
بوابة الفجر

أعلنت وزارة الصحة التونسية، في بيان لها اليوم الجمعة، تسجيل 9 إصابات جديدة وافدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين فيها إلى 1240 إصابة مؤكدة

 

وأضافت الصحة التونسية أن الإصابات الجديدة اكتشفت إثر إجراء 879 تحليلاً مخبرياً، لافتًا الانتباه إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى 1067 حالةً، وأفاد بعدم تسجيل أية حالة وفاة جديدة بهذا الوباء ليستقر عدد المتوفين عند الرقم 50 حالة وفاة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 12,462 مليون إصابة، بينهم أكثر من 558 ألف حالة وفاة، وأكثر من 7,261 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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