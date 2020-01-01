الكاف يترقب شكوى الأهلي الرسمية ضد الزمالك

الجمعة 10/يوليه/2020 - 09:02 م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
ريهام عبد المحسن
أكد فرانس مبيدي أحد أعضاء الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) أن الكاف يترقب شكوى الأهلي الرسمية أو اتحاد الكرة المصري من أجل التحرك في أزمة نادي القرن الشائكة بين الأهلي والزمالك خاصة بعد أن تحرك الأخير بسبب الشعار الذي وضعه النادي الأبيض على اللافتة من قبل.

وقال فرانس مبيدي في تصريحات صحفية: " من الصعب أن يتحرك الكاف دون علم بالأزمة كاملة لابد أن نتوصل لشكوى رسمية من قبل الأهلي أو اتحاد الكرة المصري من أجل التحرك وأخذ الإجراءات القانونية ضد نادي الزمالك ولكن بدون تحرك لأي من الجهتين لن يتحرك الكاف لأنه ليس مُلم بالقضية كاملة".

وأضاف:"تسجيل العلامة التجارية التي تخص نادي القرن يأتي بعد قرار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وليس قبله نهائيا مثلما فعل الزمالك".

واختتم مبيدي تصريحاته قائلاً: "لا أعلم هل الأهلي سجل علامته أم لا. ولكن حال تم تسجيلها سيكون ذلك قد تم عقب منحه لقب نادي القرن عام 2000 من الكاف".

وعلى جانب أخر، أكد مصدر داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) أن الكاف غير مسئول عن إعلان مجلس إدارة الزمالك عن تسجيل علامة نادي القرن بوزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر.

وأكد المصدر في تصريحات صحفية أن الاتحاد الأفريقي يتعامل في المخاطبات الرسمية مع اتحاد الكرة المصري ولا دخل له بما يتم في وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر.

وأوضح مصدر بجهاز التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن إعلان نادي الزمالك عن قيامه بتسجيل لقب نادي القرن الحقيقي لكرة القدم كعلامة تجارية بالسجل التجاري التابع للجهاز مازال طلب قيد الدراسة.
وتقدم الزمالك يوم الأحد الماضي عبر شخص يحمل صفة مستشاره القانوني بطلب تسجيل العلامة التجارية للقب نادي القرن الحقيقي لكرة القدم، حيث يعطي القانون المصري الحق في التقدم بطلب لتسجيل علامة التجارية للأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين.

وعما إذا كان يعتبر الطلب المقدم موافقة نهائية على استخدام اللقب للزمالك في معاملاته التجارية، فأن الفترة اللازمة لإنهاء إجراءات تسجيل العلامة التجارية داخل جمهورية مصر العربية ما بين 12 شهرًا لـ16 شهرًا وذلك وفقًا للقانون رقم 82 لسنة 2002 في شأن حماية الملكية الفكرية وأن الطلب مازال قيد الدراسة وطوال المدة القانونية تتبع فيها إجراءات قانونية قبل إخطار طالب التسجيل بالقرار النهائي بالموافقة أو الرفض.

ووفقًا للقانون، فمن حق الأهلي الاعتراض على طلب تسجيل العلامة التجارية عن طريق خطاب يوجه لمصلحة السجل التجاري وذلك خلال 60 يوماً من تاريخ الإخطار بطلب التسجيل وسيتم وقتها بحث طلب الاعتراض قبل إصدار القرار النهائي.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك أعلن مؤخرًا عن تسجيل نادي القرن الحقيقي كعلامة تجارية خاصة بناديه في وزارة التموين والتجارة الداخلية كما طالب إدارة النادي الأهلي بعدم استخدام شعار نادي القرن لأنها علامة تجارية خاصة بالنادي الأبيض.

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