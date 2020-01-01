رابطة الدوري الفرنسي تعلن موعد انطلاق الموسم الجديد

ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن رابطة الدوري الفرنسي أعلنت عن موعد إنطلاقة الموسم الجديد للدوري لموسم 2020/2021 وذلك بعد أن تم إلغاء الموسم الحالي بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.





وأفادت رابطة الدوري الفرنسي عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت بأن الموسم الجديد للدوري الفرنسي سينطلق يوم 22 أغسطس المقبل على أن يستمر حتى23 مايو 2021.





وأوضحت رابطة الدوري الفرنسي أن باريس سان جيرمان سيواجه في إفتتاح الموسم ميتز بينما سيلعب موناكو في الجولة الأولى أمام ستاد ريمس بينما سيلعب ليون ضد مونبيلييه.



